NTN24
Jueves, 25 de junio de 2026
Jueves, 25 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Enner Valencia envió un mensaje de apoyo a Venezuela en medio de los festejos por la clasificación en Ecuador en el Mundial

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Enner Valencia se solidariza con Venezuela / FOTO: EFE
Enner Valencia se solidariza con Venezuela / FOTO: EFE
El equipo sudamericano venció a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa, pero una de las figuras del equipo tuvo un momento para pensar en los damnificados.

Contra todos los pronósticos, Ecuador venció 2-1 a la clasificada Alemania este jueves a las afueras de Nueva York y obtuvo el pase a dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Te puede interesar:

En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, la Tricolor ganó desde atrás gracias a anotaciones de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Leroy Sané (2') puso adelante a la Mannschaft, que llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados. Ecuador, en tanto, avanzará como uno de los ocho mejores terceros.

o

El paso a la siguiente ronda hizo vibrar de emoción a los ecuatorianos en las tribunas y en la cancha, pues los futbolistas festejaron a rabiar, pero en medio de los festejos, Enner Valencia, uno de los referentes del equipo, tuvo un momento para pensar en la tragedia que vive Venezuela tras los potentes terremotos y les envió un mensaje.

“En toda Venezuela seguro hay muchos ecuatorianos, les enviamos muchos saludos y mucha fuerza, damos nuestro apoyo desde acá. Sabemos como la gente sufre con esto, lo hemos vivido muchas veces en Ecuador y como nos toque vamos a tratar de ayudar a todo el pueblo de Venezuela”, dijo el delantero en la zona mixta.

La emoción en Ecuador por esta clasificación es total y su presidente, Daniel Noboa, decretó día feriado este viernes para que los festejos no se detengan por el logro de la selección.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero". Y anunció "¡Mañana, feriado!". Los ecuatorianos tendrán tiempo de festejarlo.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Selección de Ecuador

Mundial 2026

Tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela para ayudar con las labores de socorro tras poderosos terremotos

Diosdado Cabello | Foto EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

México - AFP
Mundial

Encontraron un cuerpo sin vida frente al estadio en donde entrena la selección de Irán para el Mundial en México

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Jessi Uribe y Paola Jara
Música

Jessi Uribe y Paola Jara logran histórico lleno total en capital europea y continuarán su recorrido por ciudades clave hasta cerrar en París

Papa León XIV | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela para ayudar con las labores de socorro tras poderosos terremotos

'Michael' - Foto EFE/ 'Bohemian Rapsody' - Foto AFP
Cine

'Michael' vs. 'Bohemian Rhapsody': la histórica marca que la película del Rey del Pop está a punto de arrebatarle a la de Queen y que podría hacerse realidad este fin de semana

Diosdado Cabello | Foto EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

Estadio Ciudad de México - Foto AFP
Mundial 2026

"El fútbol nos une a todos": con presencia colombiana y venezolana se vivió el histórico show inaugural del Mundial en México

México - AFP
Mundial

Encontraron un cuerpo sin vida frente al estadio en donde entrena la selección de Irán para el Mundial en México

Shakira - Foto AFP
Shakira

¿Nuevo amor a la vista? Shakira fue captada con famoso actor mexicano en Los Ángeles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre