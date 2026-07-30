Comando Central desmintió al régimen iraní sobre el estrecho de Ormuz: "Ninguna aeronave de EE. UU. fue destruida o dañada en recientes intentos de ataques iraníes"

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó un comunicado en el que desmintió tres afirmaciones que, según aseguró, han sido difundidas por medios estatales del régimen iraní y por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) durante las últimas horas.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el organismo militar afirmó que el régimen iraní ha continuado divulgando "afirmaciones falsas", por lo que presentó lo que calificó como una verificación de hechos sobre tres de esos señalamientos.

Según la publicación, la primera afirmación falsa hace referencia a que la Guardia Revolucionaria aseguró que existen rutas libres y abiertas a través del estrecho de Ormuz que no representan peligro para los buques comerciales.

Frente a ello, el CENTCOM sostuvo que el riesgo inmediato para las embarcaciones comerciales y sus tripulaciones civiles proviene de las amenazas verbales y de los intentos de ataque atribuidos a la Guardia Revolucionaria.

En segundo lugar, el régimen iraní afirmó que tres cazas furtivos F-35 de Estados Unidos y otras aeronaves fueron destruidos durante un reciente ataque iraní contra una base aérea estadounidense. Sin embargo, el Comando Central rechazó esa versión y aseguró que ninguna aeronave estadounidense fue destruida ni sufrió daños durante los ataques recientes.

Finalmente, el CENTCOM también negó la versión difundida por medios estatales del régimen iraní, según la cual el buque petrolero comercial M/T Nora habría logrado atravesar el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Según el comunicado, la embarcación no ha cruzado dicho bloqueo y, además, afirmó que más de 20 buques de guerra estadounidenses, cientos de aeronaves y miles de integrantes de las Fuerzas Armadas permanecen desplegados.

El pronunciamiento fue acompañado por una imagen con la leyenda "Fact Check", en la que el Comando Central reiteró que busca contrarrestar la información falsa que, según aseguró, difunde el régimen iraní.