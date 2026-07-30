NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
estrecho de Ormuz

Comando Central desmintió al régimen iraní sobre el estrecho de Ormuz: "Ninguna aeronave de EE. UU. fue destruida o dañada en recientes intentos de ataques iraníes"

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Operaciones del Comando Central en estrecho de Ormuz (X del Comando Central)
Operaciones del Comando Central en estrecho de Ormuz (X del Comando Central)
El CENTCOM aseguró que el régimen iraní ha difundido información falsa sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz, supuestas pérdidas de aeronaves estadounidenses y el paso de un buque petrolero.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó un comunicado en el que desmintió tres afirmaciones que, según aseguró, han sido difundidas por medios estatales del régimen iraní y por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) durante las últimas horas.

o

A través de una publicación en su cuenta de X, el organismo militar afirmó que el régimen iraní ha continuado divulgando "afirmaciones falsas", por lo que presentó lo que calificó como una verificación de hechos sobre tres de esos señalamientos.

Según la publicación, la primera afirmación falsa hace referencia a que la Guardia Revolucionaria aseguró que existen rutas libres y abiertas a través del estrecho de Ormuz que no representan peligro para los buques comerciales.

Frente a ello, el CENTCOM sostuvo que el riesgo inmediato para las embarcaciones comerciales y sus tripulaciones civiles proviene de las amenazas verbales y de los intentos de ataque atribuidos a la Guardia Revolucionaria.

En segundo lugar, el régimen iraní afirmó que tres cazas furtivos F-35 de Estados Unidos y otras aeronaves fueron destruidos durante un reciente ataque iraní contra una base aérea estadounidense. Sin embargo, el Comando Central rechazó esa versión y aseguró que ninguna aeronave estadounidense fue destruida ni sufrió daños durante los ataques recientes.

o

Finalmente, el CENTCOM también negó la versión difundida por medios estatales del régimen iraní, según la cual el buque petrolero comercial M/T Nora habría logrado atravesar el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Según el comunicado, la embarcación no ha cruzado dicho bloqueo y, además, afirmó que más de 20 buques de guerra estadounidenses, cientos de aeronaves y miles de integrantes de las Fuerzas Armadas permanecen desplegados.

El pronunciamiento fue acompañado por una imagen con la leyenda "Fact Check", en la que el Comando Central reiteró que busca contrarrestar la información falsa que, según aseguró, difunde el régimen iraní.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Régimen de Irán

Ataques

Irán - EEUU

Estados Unidos e Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Inició una etapa más frontal de la guerra": advierten nueva escalada en ataques cruzados entre Estados Unidos y el régimen iraní

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué representa el nuevo escenario político regional, liderado por la derecha? Experto analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Avión de EE. UU.-Foto: CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Turismo

"Cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística", advierte Jean Claude Bessudo

Atentado cerca a la Torre Eiffel en Francia (AFP)
Francia

Atacan con cuchillo a tres mujeres en calles de París: el agresor fue detenido y una de las víctimas se encuentra en estado crítico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión de EE. UU.-Foto: CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
Noruega

Al estilo vikingo: así celebró el delantero noruego Erling Haaland su cumpleaños número 26

Turismo

"Cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística", advierte Jean Claude Bessudo

Gustavo Petro observan el desfile militar con motivo del Día de la Independencia de Colombia- Foto: EFE
Gustavo Petro

A pocos días antes de salir del poder, Gustavo Petro anuncia retirada de la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres de la Casa de Nariño: este es su destino

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Así se disputarán los cuartos de final del Mundial 2026 con Inglaterra y Noruega como el partido más atractivo: fechas y horarios

Atentado cerca a la Torre Eiffel en Francia (AFP)
Francia

Atacan con cuchillo a tres mujeres en calles de París: el agresor fue detenido y una de las víctimas se encuentra en estado crítico

Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"No le fue tan bien a su 'sugar daddy' Maduro": embajador de EE. UU. ante la ONU advierte al dictador Daniel Ortega por cerrar la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre