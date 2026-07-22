"¿Esa es la aeronave? oh dios mío": así reaccionó equipo de búsqueda tras hallar restos de avión de Pan Am hundido hace 74 años

Los restos del avión de Pan Am, el cual protagonizó uno de los accidentes más importantes en la historia de la seguridad aérea, fueron localizados 74 años después de que la aeronave se hundiera frente a las costas de Puerto Rico.

El Clipper Endeavour, un Douglas DC-4 que operaba el vuelo 526A de Pan American World Airways, fue encontrado el pasado 2 de junio a unos 600 metros de profundidad en el océano Atlántico.

La búsqueda fue desarrollada por la Air/Sea Heritage Foundation y Deep Sea Vision , con el apoyo del equipo del programa de televisión Expedition Unknown.

El equipo de búsqueda tuvo una emotiva reacción al confirmar que el avión fue hallado. “¿Ese es el avión? Oh Dios mío”, se escucha decir a uno de los líderes detrás de misión que logró el hallazgo.

El avión había despegado de San Juan el 11 de abril de 1952 con destino a Nueva York. A bordo viajaban 69 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación. Al poco tiempo del despegue, la aeronave tuvo la pérdida de potencia de dos motores y sus pilotos se vieron obligados a realizar un amerizaje de emergencia.

Las 64 personas que estaban a bordo sobrevivieron en un principio al impacto contra el agua, el avión comenzó a cien rápidamente. La evacuación estuvo marcada por el caos y las dificultades para acceder a los equipos de emergencia. Al final, solo 17 personas lograron sobrevivir y 52 murieron.

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El accidente se transformó en un punto de inflexión para la aviación comercial. La investigación que se hizo luego puso de manifiesto los problemas que podían surgir cuando los pasajeros no recibían instrucciones claras sobre cómo reaccionar durante una emergencia.

La tragedia ayudó a impulsar cambios en los procedimientos de seguridad que con el tiempo se convertirían en una parte habitual de los vuelos comerciales, incluidos los anuncios antes al despegue sobre las salidas de emergencia y el uso de los chalecos salvavidas.

En el transcurso de décadas, la ubicación exacta de los restos permaneció sin confirmar. El interés por localizar el avión se restableció a partir de una investigación histórica que reúne documentos antiguos, registros de la época y mapas relacionados con el accidente.

Russ Matthews, de la Air/Sea Heritage Foundation, ya tenía años trabajando en la búsqueda del Clipper Endeavor antes de que la tecnología submarina permitiera avanzar en la exploración.

El hallazgo se concretó gracias al uso de vehículos submarinos autónomos equipados con sistemas de sonar de alta resolución. Las imágenes que se obtuvieron permitieron identificar partes reconocibles de la aeronave, entre ellas el tren de aterrizaje, uno de sus motores y el logotipo de Pan Am. El avión se encuentra dividido en dos secciones en el lecho marino.

Los investigadores no tienen contemplado recuperar los restos del avión. El lugar es considerado un sitio conmemorativo para las víctimas, muchas de las cuales nunca pudieron ser recuperadas.

El descubrimiento también despertó interés por la posibilidad de aplicar tecnologías similares a otros accidentes aéreos aún sin resolver.

La historia del Clipper Endeavor se presentará próximamente en un episodio de Expedition Unknown, donde se documentará el proceso que permitió encontrar la aeronave que permaneció desaparecida durante más de siete décadas.