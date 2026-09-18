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Venezuela

El presidente de Paraguay y Delcy Rodríguez se reunirán este sábado tras 20 meses de relaciones diplomáticas rotas

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña, presidente de Paraguay
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, detalló que se trata de un primer acercamiento y que cualquier restablecimiento de los vínculos tendrá que producirse posteriormente.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y Delcy Rodríguez se van a reunir este sábado 19 de septiembre en Caracas en una reunión que marcará el inicio de conversaciones para tratar de reestructurar las relaciones entre ambos territorios, suspendidas desde hace más de 20 meses.

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La reunión ha sido confirmada por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. Explicó que la reunión será de “mutuo respeto” y va a estar orientado a abrir un proceso de diálogo que pueda conducir después al restablecimiento de las relaciones diplomáticas o consulares.

Ramírez precisó que Peña y Rodríguez hablarán sobre varios asuntos relacionados con la situación venezolana y la relación bilateral. Entre estos se encuentran el proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía, la lucha en contra del crimen transnacional organizado y cuestiones vinculadas con el bienestar de los ciudadanos venezolanos.

No obstante, el encuentro no va a suponer de momento la reapertura formal de las relaciones diplomáticas.

El propio canciller paraguayo detalló que se trata de un primer acercamiento y que cualquier restablecimiento de los vínculos tendrá que producirse posteriormente, bajo los términos que dictamine el Gobierno de Peña.

La ruptura se creó en enero de 2025, luego de que el Gobierno paraguayo reconociera a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. Venezuela respondió al romper relaciones con Paraguay.

Ahora bien, la situación política de Venezuela cambió y el Gobierno paraguayo decidió abrir de nuevo un canal directo con Caracas. El canciller indicó que este acercamiento fue impulsado por un grupo de presidentes del hemisferio y que, paralelamente, el mantiene contactos con su homólogo venezolano, Félix Plasencia.

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Otro asunto pendiente entre los dos es la deuda de Paraguay con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual tiene relación con compras de crudo. Ramírez dijo que el monto ronda los 300 millones de dólares, pero existe una distinción entre la cantidad reclamada y los registros de la estatal paraguaya Petropar. La controversia se encuentra en un proceso ante la Cámara de Comercio Internacional en París.

El canciller también indicó que la posibilidad de reanudar la compra de combustibles a Venezuela está entre los asuntos que pueden llegar a discutirse, pero aún no existe una decisión al respecto.

Así bien, la reunión con Rodríguez abre una nueva página en la relación entre Paraguay y Venezuela, pero el resultado en este momento va a ser un canal de diálogo y no el restablecimiento oficial de los vínculos diplomáticos por ahora.

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