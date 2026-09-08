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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Crimen en Ecuador

Crisis en Ecuador: familias abandonan sus hogares por guerra entre pandillas

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Hay preocupación en Ecuador por el desplazamiento forzado que alcanza cifras alarmantes. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Defensoría del Pueblo, más de 300.000 personas han abandonado sus hogares en los últimos tres años debido a amenazas de muerte, extorsión, reclutamiento por grupos criminales o el asesinato de familiares. "Si nuestros familiares llegan a casa a visitarnos, ellos mandan a alguien a preguntarnos quiénes son y nosotros tenemos que informarles que son familiares. Tenemos que guardar silencio, somos cómplices en silencio, no podemos decir nada porque peligra nuestras vidas, ya que ni siquiera las autoridades nos dan al menos ayuda", dijo una afectada.

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