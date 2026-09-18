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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Continúan en Colombia los operativos de las autoridades contra las estructuras criminales que están detrás de una serie de extorsiones y hechos violentos en la capital colombiana. Como resultado de estos operativos, fueron reportadas en las últimas horas nuevas capturas de presuntos integrantes del temido Tren de Aragua señalados de intimidad a comerciantes y ciudadanos para exigirles dinero bajo amenazas.

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