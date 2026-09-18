Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Continúan en Colombia los operativos de las autoridades contra las estructuras criminales que están detrás de una serie de extorsiones y hechos violentos en la capital colombiana. Como resultado de estos operativos, fueron reportadas en las últimas horas nuevas capturas de presuntos integrantes del temido Tren de Aragua señalados de intimidad a comerciantes y ciudadanos para exigirles dinero bajo amenazas.