El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

El exprisionero político venezolano Jesús Armas se refirió en NTN24 la situación de su país bajo la dictadura chavista que hoy dirige Delcy Rodríguez. “El 3 de enero generó un trauma profundo en el chavismo”, dijo en relación a la captura de Nicolás Maduro. Según el dirigente opositor, los funcionarios del régimen no tienen otra opción que “arrastrarse ante Estados Unidos cambiando toda su posición ideológica”. Por su parte, Carlos Azuaje, dirigente opositor del Partido Voluntad Popular, se refirió al arresto arbitrario de Javier Oropeza y al supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar al exalcalde. “La madre del difunto, el cual le quieren inculpar a Javier, fue a apoyarlo ayer porque ella sabe que a su hijo lo asesinó fue el régimen, no Javier”, señaló.