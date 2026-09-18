Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU presentó un nuevo informe que documenta graves violaciones del régimen chavista a los derechos humanos, incluyendo prácticas de tortura con descargas eléctricas a los prisioneros. Sofía Macher, presidente de la misión, persiste una "espada de Damocles" sobre la sociedad venezolana, partiendo de que algunas de las medidas o leyes arbitrarias se mantienen activas por parte de la dictadura pese a la captura del dictador Nicolás Maduro. Según Macher este nuevo informe presenta algunos nuevos hallazgos sobre las violaciones del régimen en los centros de detención de Venezuela: “En este informe estamos incluyendo una sección sobre las nuevas formas de tortura y condiciones carcelarias que se están practicando”, comentó.