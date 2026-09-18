NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Regimen chavista
Programa: La Mañana

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU presentó un nuevo informe que documenta graves violaciones del régimen chavista a los derechos humanos, incluyendo prácticas de tortura con descargas eléctricas a los prisioneros. Sofía Macher, presidente de la misión, persiste una "espada de Damocles" sobre la sociedad venezolana, partiendo de que algunas de las medidas o leyes arbitrarias se mantienen activas por parte de la dictadura pese a la captura del dictador Nicolás Maduro. Según Macher este nuevo informe presenta algunos nuevos hallazgos sobre las violaciones del régimen en los centros de detención de Venezuela: “En este informe estamos incluyendo una sección sobre las nuevas formas de tortura y condiciones carcelarias que se están practicando”, comentó.

También le puede interesar

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

FARC-Foto: EFE
JEP

JEP cita a seis excomandantes de FARC por violencia sexual: “me opuse a un aborto y fui amarrada”

OTAN - Unión Europea
OTAN

Colombia designa embajador ante la OTAN y la UE: "La guerra se transformó, los criminales tienen tecnología puntera"

Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano-Foto: EFE
Asamblea General de la ONU

“En el estrado de la ONU se han parado varios dictadores”: rechazo a la posible intervención de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Lista de oradores de la Asamblea de la ONU pone para Venezuela al jefe de Estado: por reconocimiento de EE. UU. sería Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Sandra Ramírez, exmiembro de la guerrilla de las FARC - Foto: EFE
Reclutamiento

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

El gobierno de Abelardo de la Espriella supera la cifra de extradiciones de Gustavo Petro en tan solo un mes de mandato - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Régimen venezolano - Foto AFP
Cartel de Los Soles

¿Qué piensa EE. UU. del Cartel de los Soles tras capturar a Nicolás Maduro, pero aprobar el trabajo de Delcy Rodríguez?

Rescatan a secuestrado en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo

EEUU mantiene recompensa contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, según Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

EEUU ratifica al Cartel de los Soles como grupo terrorista y mantiene recompensas como la de Cabello

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella/ Keiko Fujimori - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Ambos dispuestos a aplastar el crimen: Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, la pareja política del momento

OEA convoca a cancilleres para hablar sobre Nicaragua - Foto. Canva/AFP
OEA sobre Nicaragua

“Una OEA que comienza a activarse”: McFields tras convocatoria a cancilleres para hablar de Nicaragua

Vista de unos contenedores (tanques) llenos de agua por las lluvias, en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Lluvias en Venezuela

Intensas lluvias en Caracas dejan cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según la alcaldesa del municipio Libertador

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Foto: EFE
Unión Europea

Jefe de la Unión Europea propone a país del continente americano ser miembro asociado del bloque

Victor Montagliani, presidente de Concacaf - Foto: EFE
Fútbol

La Concacaf solicitó a Infantino que se mantenga alejado de torneo juvenil que se juega en República Dominicana

Abelardo de la Espriella/ Keiko Fujimori - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Ambos dispuestos a aplastar el crimen: Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, la pareja política del momento

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

OEA convoca a cancilleres para hablar sobre Nicaragua - Foto. Canva/AFP
OEA sobre Nicaragua

“Una OEA que comienza a activarse”: McFields tras convocatoria a cancilleres para hablar de Nicaragua

Vista de unos contenedores (tanques) llenos de agua por las lluvias, en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Lluvias en Venezuela

Intensas lluvias en Caracas dejan cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según la alcaldesa del municipio Libertador

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump propone cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump": "Los tenemos bajo control"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023