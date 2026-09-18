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Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Noche de NTN24 recibió pruebas de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada, ambos funcionarios de la Fiscalía de Colombia que están secuestrados por el ELN desde el 8 de marzo de 2025. En los videos, los funcionarios solicitan ayuda al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para recuperar su libertad y regresar con sus familias. Según señalaron en las pruebas de supervivencia, durante la anterior administración de Gustavo Petro "no pasó absolutamente nada" y quedaron "abandonados a su suerte" en manos de la organización criminal. En diálogo con NTN24, Nicolás Pacheco, hijo de uno de los funcionarios secuestrados, realizó un emotivo llamado: "Son dos hombres, padres de familia, hombres normales que podría ser cualquier colombiano".

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