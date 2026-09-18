Definida fecha y hora para la intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

En medio de la noticia del encuentro entre el presidente Donald Trump y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, la próxima semana, también se ha establecido la hora en la que esta adelantará su discurso durante la Asamblea General de la ONU. De acuerdo al listado provisional al que tuvo acceso NTN24, Rodríguez, quien hace parte de la lista de oradores oficiales, tiene programada su intervención el próximo jueves a las 3:30 de la tarde, hora del Este.