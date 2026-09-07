Así fue el ataque con explosivos contra el Ejército en la vía Panamericana: imágenes de los hechos que dejaron al menos dos soldados heridos

Un nuevo ataque con explosivos se registró durante la mañana de este lunes 7 de septiembre en la vía Panamericana, en el sector de Puerto Remolino, cerca de los límites entre los departamentos de Cauca y Nariño, donde un artefacto habría sido activado contra tropas del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados se encontraban en la zona realizando labores de seguridad y verificando un cilindro que había sido abandonado a un costado de la carretera. En ese momento se produjo la detonación, que dejó al menos dos soldados heridos.

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El hecho generó una alerta en este importante corredor vial, que comunica a Popayán con Pasto y que atraviesa una zona donde, en los últimos meses, se han registrado diferentes acciones de grupos armados ilegales.

Por ahora, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar qué estructura estaría detrás de la instalación y activación del explosivo. De manera preliminar, el hecho es atribuido a integrantes de las disidencias de las Farc que tienen presencia en esta región del suroccidente del país.

Cabe resaltar que el ataque ocurre apenas un día después de que se registraran otras acciones violentas contra la Fuerza Pública en el Cauca. Durante el domingo 6 de septiembre, se reportaron hostigamientos contra instalaciones policiales y militares en municipios como Cajibío e Inzá, además de acciones contra tropas en El Patía. En Cajibío, tres policías resultaron lesionados por esquirlas tras un ataque con drones y ráfagas de fusil.

La situación también se presenta en medio de una fuerte presencia de estructuras armadas en el corredor entre Cauca y Nariño. En los primeros días de septiembre, las autoridades han reportado operaciones contra grupos disidentes en Nariño, incluido un operativo en El Peñol contra integrantes del frente Franco Benavides.

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Además, el sector de Puerto Remolino ha sido escenario de hechos relacionados con el accionar de grupos armados. En abril de este año, un soldado del Ejército retiró un cilindro cargado con explosivos que había sido instalado en la vía Panamericana, en inmediaciones del corregimiento de El Remolino, Nariño. Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada.

Por el momento, se mantiene la verificación sobre el número exacto de uniformados afectados y las condiciones de seguridad de la zona, mientras las autoridades buscan establecer la responsabilidad de este nuevo ataque y garantizar el control sobre este corredor estratégico.