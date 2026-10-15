Primicia NTN24: Piden expulsar a alias "Timochenko" de la JEP tras revelaciones en indictment de EE. UU. contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Federación de Víctimas del Terrorismo de las Farc en Colombia (Fevcol), que representa a 220 mil víctimas, radicó este jueves una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko", el antiguo máximo cabecilla de las Farc, sea expulsado de ese componente e investigado por la justicia ordinaria.

Uno de los argumentos que sustenta Fevcol en su petición a la JEP es que, según el indictament de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, entre 2016 y 2017 tanto las Farc como el ELN continuaron sus nexos con el régimen de venezolano en tráfico de drogas y armas.

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Cabe resaltar que, en el documento de la solicitud, al que tuvo acceso en exclusiva NTN24, Fevcol sustenta el incumplimiento por parte de "Timochenko" al régimen de condicionalidad.

La organización advierte que con el presunto tráfico de drogas y armas que habría continuado las Farc con Maduro entre 2016 y 2017, el exjefe de las Farc incumplió las condiciones del acuerdo firmado con el entonces presidente Juan Manuel Santos en 2016.

Es importante traer a colación que, hace cerca de una década, los excabecillas del grupo criminal asumieron el compromiso de poner fin a cualquier relación con el narcotráfico.

No obstante, la quinta modificación al indictamen con el que la Fiscalía de Estados Unidos llamó a Maduro y a Flores a responder por tortura, incluyó el capítulo de las Farc en este cargo criminal y ratificó los nexos criminales entre el régimen chavista/madurista y el grupo criminal.

Ese mismo texto de la unión americana reveló que la pareja de tiranos de Venezuela sostuvo reuniones con los cabecillas el grupo criminal, entre ellos alias "Timochenko" para acordar el pago de una deuda de Maduro en sus negocios de narcotráfico.

Se trata de hechos que, según la fecha que menciona la acusación, ocurrieron mientras transcurría la negociación entre el expresidente Santos y las Farc en La Habana (Cuba).

Sergio Alzate, director de la Fundación Misión Colombia Transparente y coordinador jurídico de Fevcol, señaló en entrevista con La Noche de NTN24 que se trata de "un trámite difuso" en el que se busca reglamentar "el proceso de régimen de condicionalidad" que, afirma, "quedó de una manera que no es fácil exigirle responsabilidad ni expulsar a los miembros de Farc".

Al recurso interpuesto por Fevcol se suma otra solicitud hecha por el representante a la Cámara Simón Molina del Partido Creemos, quien pidió a la JEP verificar lo que afirma la acusación contra Maduro y Flores que involucra a alias "Timochenko".

"Lo que estamos pidiéndole a la JEP ahora es que verifique todo lo que está pasando alrededor de 'Timochenko'", dijo Molina en entrevista con NTN24, en la que calificó a la JEP como un "tribunal de impunidad" y "una gran decepción para las víctimas".

Julián Quintana, abogado penalista y director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia, aseguró también en La Noche de NTN24 que las recientes denuncias dejan en evidencia "el fracaso total de la JEP".

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"Estamos viendo que es la justicia de Estados Unidos quien le está contando al país lo que realmente hicieron los terroristas de las Farc, que fue aliarse con Maduro para exportar drogas, armas y lavar dinero, y eso no lo contaron", expuso Quintana.