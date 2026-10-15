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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Venezuela

Aplazan juicio de Maduro y Cilia Flores tras declararse no culpables de tortura: esta será la nueva fecha

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Cilia Flores y Nicolás Maduro - EFE
Cilia Flores y Nicolás Maduro - EFE
El nuevo día se fijó en una audiencia en Nueva York que incorporó acusaciones de conspiración para cometer torturas y amplió los cargos contra la pareja.

El juicio federal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores iniciará el 14 de junio de 2027, dos semanas después de la fecha que se preveía inicialmente, esto después de que comparecieran este jueves 15 de octubre ante un tribunal de Nueva York para responder a nuevos cargos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos.

En la audiencia, el dictador venezolano rechazó las acusaciones y las calificó como falsas.

“Rechazo este documento en su totalidad”, afirmó ante el juez federal Alvin Hellerstein, el cual intervino para registrar de manera formal su declaración de no culpabilidad. Flores, por su parte, aseguró: “Soy completamente inocente. No soy culpable”.

La comparecencia se generó después de que la Fiscalía presentara, el 8 de octubre, una acusación actualizada que incorpora señalamientos de conspiración para cometer torturas contra opositores políticos y ciudadanos de los Estados Unidos detenidos en Venezuela. La nueva imputación además extiende a Flores el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que antes recaía solamente sobre Maduro.

Según los fiscales, Maduro dirigió a funcionarios civiles y militares para perseguir, detener y torturar a personas consideradas adversarias del régimen.

La acusación asegura que Flores participó en el desarrollo de ese sistema represivo y que ordenó actos de tortura. Se trata de señalamientos judiciales que los dos rechazan y que deberán ser examinados en el proceso.

Maduro y Flores no están acusados de ejecutar personalmente todos los actos descritos por la Fiscalía, presuntamente ordenarlos, coordinarlos o supervisarlos. El expediente menciona, entre otros abusos, golpes, asfixia, descargas eléctricas y maltrato psicológico.

El aplazamiento dejará a los abogados poder revisar la nueva imputación y preparar sus argumentos. La defensa de Maduro igualmente busca que se reconozca una inmunidad vinculada a su supuesto cargo cuando reprimía a Venezuela, una cuestión que puede convertirse en uno de los focos centrales de la disputa judicial.

La próxima audiencia está prevista para el 17 de diciembre. Mientras tanto, los dos permanecen detenidos en Nueva York, adonde fueron trasladados tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026 en una operación militar norteamericana.

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