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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Esta es la enorme cifra de dinero que podría recibir la esposa del CEO de Nvidia tras infidelidad si se divorcia del empresario

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
CEO de Nvidia Jensen Huang-Foto EFE
CEO de Nvidia Jensen Huang-Foto EFE
Una eventual separación de Jensen Huang y Lori Huang puede llegar a ser una de las más costosas de la historia, pero no existe una demanda de divorcio.

La esposa de Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, podría recibir hasta 81.100 millones de dólares si la pareja se divorciara. La cifra es correspondiente a una estimación basada en la fortuna del empresario y las leyes de California, donde los bienes adquiridos en el matrimonio por lo general se dividen en partes iguales.

La posibilidad empezó a generar atención después de que Huang reconociera de manera pública una infidelidad y ofreciera disculpas a su familia. No obstante, es importante aclarar que aún no se informa de una demanda de divorcio ni de una separación entre el empresario y Lori Huang. De igual forma tampoco se conoce si los dos tienen un acuerdo prenupcial o algún pacto patrimonial que establezca cómo se repartirán sus bienes.

Según estimaciones de Forbes citadas por medios internacionales, el patrimonio de Jensen Huang rondaba los 162.200 millones de dólares en noviembre de 2026. Si la totalidad de esa fortuna se considera parte de los bienes matrimoniales, la mitad puede llegar a unos 81.100 millones de dólares, monto que podría recibir su esposa en un escenario hipotético.

La historia de la pareja es un elemento central en el cálculo. Jensen y Lori Huang se conocieron cuando estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón y contrajeron matrimonio en 1985. Ocho años después, en 1993, el empresario fundó Nvidia junto con otros dos socios.

La compañía se transformó en una de las principales firmas tecnológicas del mundo, impulsada por el desarrollo de procesadores usados en inteligencia artificial. El crecimiento de su valor también multiplicó la fortuna de su fundador.

En California, donde reside la pareja, rige un sistema de bienes gananciales que contempla la división equitativa de los activos acumulados en el matrimonio. Sin embargo, eso no significa que Lori Huang tenga asegurada la mitad de todo el patrimonio de su esposo: habría que establecer qué bienes son matrimoniales, cuáles son individuales y si hay acuerdos que cambien ese reparto.

Buena parte de la riqueza de Huang está vinculada a acciones de Nvidia y estructuras de fideicomiso, por lo que su tratamiento legal podría influir en el resultado.

El debate sobre una posible separación surgió después de que el director ejecutivo reconociera haber sido infiel. En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia, Huang expresó: “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”.

Igualmente manifestó su deseo de recuperar la confianza de su familia y solicitó que sus allegados no fueran responsabilizados por sus decisiones.

De momento, la cifra de 81.100 millones de dólares continúa como una proyección, no un acuerdo judicial ni una suma que Lori Huang haya reclamado. De concretarse una separación bajo las condiciones planteadas, el caso puede llegar a superar el acuerdo económico del divorcio entre Jeff Bezos y MacKenzie Scott, en el que ella recibió acciones de Amazon que estaban valoradas en unos 36.000 millones de dólares.

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