La vedette venezolana Diosa Canales confesó que le provoca pelear con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

Mediante un podcast, la también cantante explicó que el motivo de ese pensamiento tiene que ver con el daño que la dictadura le ha ocasionado a Venezuela.

"Tú me preguntas a mí: '¿Con quién te quieres dar puño?', y yo diría: "con Delcy Rodríguez". Me provocaría pelear con ella, por todo el daño que le ha hecho a Venezuela", expresó Canales.

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Posteriormente, aseveró: "Eso es, esa situación provocaría una riña real, que tenga una historia".

Canales ha expresado en diferentes oportunidades su rechazo al chavismo, una postura que ha mantenido públicamente durante los últimos años a través de sus redes sociales y entrevistas.

En 2024, la artista manifestó su respaldo a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela.

Desde entonces, ha continuado compartiendo mensajes en los que cuestiona las decisiones del régimen y la situación política del país.

El chavismo lleva 27 años en el poder en Venezuela, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia el 2 de febrero de 1999.

Tras la muerte de Chávez en 2013, hasta principios de enero del presente año (2026), Nicolás Maduro estuvo en el poder.

El 3 de enero (2026), Maduro fue capturado y extraído por fuerzas especiales de Estados Unidos, situación que desembocó en el "interinato" de Delcy Rodríguez.