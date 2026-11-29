Palmeiras de Brasil se coronó este sábado campeón de la Copa Libertadores luego de derrotar a Estudiantes de Argentina por la mínima diferencia. Pero las imágenes en el estadio Centenario no solamente se centraron en los festejos de los campeones, sino también en el árbitro encargado de impartir justicia.

Se trata del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien dejó una emotiva imagen al mostrar su lado más humano al momento de recibir la medalla por haber dirigido la final del torneo continental.

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Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que Valenzuela llora desconsoladamente de emoción por lograr un objetivo más en su carrera deportiva.

Segundos antes de recibir el reconocimiento por dirigir la gran final de la Libertadores, el árbitro venezolano estalló en lágrimas, lo que evidenció lo conmovido que estaba por alcanzar dicho objetivo.

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El reconocido juez central recibió la medalla por su participación en la final de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. A su vez, recibió un emotivo abrazo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Cabe resaltar que Valenzuela ha tenido un destacado año como árbitro central. Participó en el Mundial 2026 dirigiendo el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra y también la final de la Copa Libertadores.

El juez central venezolano se ha convertido en uno de los referentes del arbitraje a nivel mundial.