Un sismo de magnitud 4.2 sacudió territorio colombiano este martes 17 de noviembre a las 15:47 hora local, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus canales oficiales.

El evento sísmico, catalogado como de intensidad moderada, se registró a una profundidad de 150 kilómetros.

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El organismo científico publicó un boletín preliminar minutos después del evento, invitando a la población a reportar si sintió el movimiento telúrico a través de su plataforma digital.

Habitantes de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, confirmaron haber percibido el sismo.

Estos testimonios coinciden con las características típicas de un sismo de profundidad intermedia, que suele sentirse de manera más difusa y menos intensa en la superficie.