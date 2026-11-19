Nayib Bukele Programa: Club de Prensa Bukele no da tregua: lo que se sabe del más grande y letal golpe contra las pandillas en Haití noviembre 19, 2026 Por: Redacción NTN24 La operación fue ejecutada con el apoyo de tres "vehículos blindados" y el uso de drones. También le puede interesar Nayib Bukele Bukele no da tregua: lo que se sabe del más grande y letal golpe contra las pandillas en Haití Péntagono "Seguiremos colaborando": Pentágono sobre operativos militares entre Colombia y Estados Unidos Pete Hegseth "Usurpador, corrupto": visita de Pete Hegseth a Venezuela desata guerra interna en el chavismo Ciberataque Ciberataques en EE. UU.: compañías del sector financiero afectadas por intento de hackeo, entre ellas Visa y Jp Morgan Mario Díaz-Balart Diaz-Balart asegura que habrá elecciones en Venezuela antes de que finalice el mandato de Trump Diosdado Cabello Ni rastro de Diosdado Cabello durante la visita de Pete Hegseth: "Que ni se acerque a Miraflores" Compartir en: