¿Qué pretende el Gobierno de México con impulsar la elección de ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a una propuesta nacional que busca elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular e insistió en llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida sobre el futuro de esta.

VEA TAMBIÉN AMLO llama “usurpadora” a Dina Boluarte y rechaza entregar a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico o

“Y por qué no consultar y preguntar al pueblo. Que los ministros de la Corte los elija el pueblo con voto secreto y universal, que no lo elija la élite del poder, si no que sea el pueblo”, dijo el mandatario.

Al respecto, el programa La Tarde de NTN24 dialogó con Luisa Gutiérrez Ureña, diputada mexicana por el Partido Acción Nacional, sobre dicha propuesta que impulsa Morena, el partido del Gobierno.

“(AMLO) busca brincar el mandamiento constitucional porque después de la elección de 2021, la Cámara de Representantes no resultó con la mayoría calificada que establece la Constitución para hacer las reformas (...) al no encontrar la mayoría calificada, ha buscado otras formas de burlar la Constitución”, sostuvo.

Por otra parte, la parlamentaria indicó que a través de dicha consulta popular, el presidente mexicano busca “violentar la Constitución”.

“No se le puede olvidar al presidente de la República que no puede utilizar esta ley para intentar cambiar, por medio de participación ciudadana, la normatividad electoral”, agregó.