“Quienes decían que Bogotá era el fortín del petrismo se equivocaban”: Carlos Fernando Galán, alcalde electo

En una visita a las instalaciones del canal NTN24 en Bogotá, el nuevo alcalde hizo un análisis sobre el proceso electoral del pasado domingo en el que consiguió 1.497.596 votos, un resultado histórico en la capital del país suramericano.

Con un diálogo mesurado, cálido y respetuoso, Galán señaló que el hecho de haber ganado ya en primera vuelta hace que el empalme empiece más rápido y que su trabajo al lado de su equipo seguirá sin parar hasta que finalice su periodo el 31 de diciembre de 2027.

Claudia Gurisatti: ¿Cuál es el mensaje que los bogotanos mandan al gobierno nacional desde el punto de vista de la política nacional?

Carlos Fernando Galán: En Bogotá el presidente Petro ganó con una mayoría muy importante en la elección presidencial, ganó con 1.7 millones de votos en la primera vuelta y superó los 2.2 millones de votos en la segunda vuelta, una votación también histórica. Pero, Bogotá es una ciudad rebelde, una ciudad que no traga entero, que es crítica. Aquí quienes decían que Bogotá era el fortín del petrismo creo que se equivocaban, porque Bogotá ha demostrado que no tiene jefe político, no ha tenido ni tendrá nunca. Son momentos específicos y en este momento la ciudad quiso mandar un mensaje de independencia.

El joven alcalde que representa al partido político nuevo liberalismo que mantiene una larga recordación por su padre Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado en 1989 por fuerzas siniestras del narcotráfico, consiguió el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.

A partir del primero de enero cuando tome posesión en su cargo, se enfrenta a un enorme reto y en tiempo récord, devolverle la tranquilidad a un poco más de 7 millones de habitantes en lo que se refiere a seguridad, salud, empleo, en mejorar la calidad de vida con una movilidad más factible sin eliminar medidas como el pico y placa para vehículos particulares.

En diálogo con el programa periodístico ‘La Noche’ aseguró estar dispuesto a defender y a garantizar los recursos que la capital de Colombia tiene derecho como cualquier otro municipio o ciudad del país para sacar adelante su programa de gobierno por el cuál fue elegido.

“Yo insistí durante la campaña, le pedí a los ciudadanos en todos los debates, en todas las entrevistas que me dieran un mandato contundente para defender a Bogotá, para defender en el marco de crisis institucional que estamos viviendo las instituciones de Bogotá y eso pasa por defender la autonomía que tiene una ciudad como Bogotá para definir sus proyectos”.

En tono conciliador y respetuoso el exconcejal señaló que le interesa sentarse a dialogar con el gobierno nacional, pero manteniendo la autonomía y la independencia de la ciudad. “El presidente de la República fue alcalde de Bogotá hace tres periodos, pero ahora tiene el rol de presidente y no es alcalde. El alcalde lo definen los ciudadanos, lo definieron el domingo y lo definieron con un mandato y es importante que el presidente lo tenga muy claro. Ahora, yo soy respetuoso de la institucionalidad presidencial, estoy listo a sentarme a trabajar con el gobierno nacional por el bien de Bogotá, es lo que necesitamos a pesar de diferencias que hemos tenido, pero siempre lo haré pensando en el mandato que me dieron, que es un mandato claro y contundente de defensa de Bogotá, no es trabajar para el presidente o para el gobierno nacional, es trabajar con el gobierno nacional para Bogotá”.

Jefferson Beltrán: Usted asegura que va a plantear ese diálogo institucional con el presidente Gustavo Petro, me gustaría saber cuáles van a ser las claves para acercarse a un presidente que es muy bueno haciendo oposición y que ha la ha mantenido férrea en temas por ejemplo como el metro de Bogotá, ¿Cómo hacer para gobernar una ciudad sin que salga afectada porque el alcalde no es del partido político del presidente?

Carlos Fernando Galán: Bueno, creo que principalmente el presidente, además, él mismo dijo la semana pasada que sería bueno que hubiera o una elección o un plebiscito que definiera el futuro de ese proyecto. El plebiscito fue el domingo y fue clarito y contundente, un plebiscito de defensa del proyecto. Entonces yo sí creo que le quedaría muy mal al presidente no abordar la discusión con Bogotá respetando el mandato que tiene o que ha dado Bogotá al gobierno nuevo. Voy a trabajar en ese sentido. No he tenido contacto con el presidente hasta este momento. Estoy listo a reunirme, pero lo voy a hacer bajo ese precepto. Aquí hubo un mandato que por ningún motivo podemos permitir, por ejemplo, aquellos que dijeron en campaña, y es que, si ganaba un candidato cercano al presidente, iba a haber recursos para Bogotá. Si no, no iba a haber recursos para Bogotá. Eso no es democrático, no es institucional. Bogotá tiene los derechos que tiene cualquier municipio o departamento de Colombia a acceder a recursos. Bogotá pone una parte y tiene que recibir el apoyo de la nación y yo voy a defender ese principio constitucional que tiene Bogotá.