Reacciones internacionales a la llegada de María Corina Machado: dirigentes internacionales manifiestan su apoyo a su regreso y advierten al régimen sobre su integridad

El histórico retorno a territorio venezolano de la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, desató este domingo una contundente ola de reacciones e intensas declaraciones de respaldo por parte de destacadas figuras de la política internacional, quienes coincidieron en señalar que la presencia de la dirigente marca el inicio de una etapa decisiva para la restitución del orden constitucional y la soberanía popular en el país sudamericano.

Desde el ámbito parlamentario europeo, la diputada del Congreso español y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, celebró la llegada de la dirigente con la calificación de esta como un hito fundamental para la causa libertaria, tras hacer un llamado a los organismos internacionales para respaldar y proteger a la figura opositora frente a las amenazas del aparato estatal.

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“María Corina Machado está ya en Venezuela; mi amiga siempre contará con todo nuestro apoyo y todos tenemos que acompañarla, velar por ella y defenderla ante cualquier atentado del régimen; esto es hasta el final”, aseveró la parlamentaria madrileña al fijar postura sobre el acontecimiento.

En el Congreso de los Estados Unidos, los representantes del Partido Republicano emitieron severas advertencias dirigidas a la cúpula del régimen central, con la responsabilización directa a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Gustavo González López por cualquier acción represiva o atentado que amenace la seguridad personal de la líder opositora.

Por su parte, la congresista norteamericana María Elvira Salazar destacó el valor y la determinación de la dirigente al regresar a la tierra por la cual ha arriesgado la vida, quien señaló que su presencia en el territorio nacional constituye un paso histórico para la articulación de las fuerzas ciudadanas en la búsqueda de la libertad institucional.

“Hoy regresas a la tierra por la que lo has arriesgado todo; tu regreso marca un momento importante para Venezuela, las fuerzas democráticas se organizan, nuevas voces dan un paso al frente y comienza una nueva etapa donde le toca a los venezolanos decidir qué país quieren”, manifestó la representante norteamericana.



Asimismo, el expresidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez, resaltó que la llegada de la dirigente a la patria venezolana representa un avance incuestionable para el retorno de la democracia y la reconstrucción de la soberanía constitucional, facilitando las bases de los acuerdos necesarios para convocar a elecciones libres con veeduría internacional.

A las expresiones de respaldo se sumó el militar retirado e influyente estratega norteamericano General Mike Flynn, quien pronosticó que la valentía exhibida por la dirigente opositora la posicionará como una de las mayores referencias históricas de la era moderna, con la conducción de la nación hacia la prosperidad y el desarrollo económico una vez alcanzada la restitución del Estado de derecho.

La contundente solidaridad expresada por la comunidad internacional evidencia el aislamiento diplomático del régimen y el reconocimiento global a la legitimidad del liderazgo democrático venezolano.

El resguardo irrestricto a la vida y libertad de los dirigentes civiles en el territorio nacional constituye una exigencia fundamental para garantizar la paz, la justicia y la transición política institucional en la región.