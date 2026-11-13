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Shakira

"Este es el lugar donde siempre debió estar": trasladan famosa estatua de Shakira que se encontraba en inmediaciones del estadio de la selección Colombia

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Shakira - Foto EFE
Shakira - Foto EFE
La escultura de cinco metros se reubicó frente al estadio Elías Chegwin, casi 20 años tras su instalación original cerca del Metropolitano.

Una de las estatuas más conocidas de Shakira en Barranquilla tiene una nueva ubicación. La escultura de la cantante fue trasladada desde las inmediaciones del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en donde juega la selección Colombia, hasta la renovada calle 72, ahora llamada Avenida Shakira, donde quedó instalada al frente del estadio de baloncesto Elías Chegwin.

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El movimiento se hizo el jueves 12 de noviembre, veinte años después de que el monumento fuese instalado por primera vez en la capital del Atlántico. Pese a que la obra aún permanece cubierta con cartón y aún sin ser develada oficialmente, su nueva ubicación ya despertó curiosidad entre los habitantes y visitantes de la ciudad, que se detienen para observarla y hacer fotografías.

"Este es el lugar donde siempre debió estar": trasladan famosa estatua de Shakira que se encontraba en inmediaciones del estadio de la selección Colombia

La escultura fue donada por el artista alemán Dieter Patt y tiene cinco metros de altura. Representa a la intérprete de Antología con una guitarra entre las manos, una imagen que recuerda su faceta rockera y los primeros años de una carrera que la transformó en una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional.

La reubicación quiere darle mayor visibilidad al monumento y convertirlo en uno de los elementos representativos de la Avenida Shakira. La intención es que la figura de la artista acompañe simbólicamente el corredor vial que lleva su nombre y que pueda ser apreciada con mayor facilidad por quienes transitan por esa zona de Barranquilla.

La calle 72 recibió de manera oficial el nombre de Avenida Shakira en marzo de 2025, durante la administración del alcalde Alejandro Char. Antes se llamaba avenida John F. Kennedy, denominación que tenía desde 1963.

El traslado generó comentarios positivos entre los barranquilleros. En redes sociales, algunos usuarios celebraron que la escultura ahora esté en un espacio más accesible para la comunidad. “Este es el lugar donde siempre debió estar”, fue uno de los mensajes que se leyeron luego de conocerse el cambio de ubicación.

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Laura Palacio Cantillo, una de las transeúntes consultadas por medios locales, igualmente destacó el significado cultural del nuevo emplazamiento. Ve que la avenida representa un espacio para reconocer la identidad de la ciudad y la trayectoria de la cantante.

La reubicación generó algunas confusiones, pues Barranquilla cuenta con otro monumento dedicado a la artista. Se trata de la escultura de bronce de 6,50 metros, inaugurada en diciembre de 2023 en el Gran Malecón, que muestra a Shakira bailando con los brazos elevados y una falda que representa las olas del mar.

Esa obra, hecha por el artista barranquillero Yino Márquez, permanece en su ubicación original junto al río Magdalena. Por tanto, el traslado reciente corresponde solo a la escultura donada por Dieter Patt.

Con este cambio, Barranquilla suma un nuevo punto de interés alrededor del nombre de su artista más reconocida internacionalmente. La estatua de la guitarra inicia una nueva etapa en la avenida que lleva el nombre de Shakira, a la espera de su develación oficial.

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