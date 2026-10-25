Se conocen las primeras imágenes de María Corina Machado tras su llegada a Venezuela: se encuentra en la Iglesia de Santa Rosa, en Lara

La cuenta oficial en X de Comando con Venezuela publicó este sábado en esa red social las primeras imágenes de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, quien reapareció en territorio nacional tras diez meses de ausencia.

De acuerdo con el post, la primera visita de Machado fue a la Iglesia de Santa Rosa, ubicada en el estado Lara, donde acudió a agradecer a la Divina Pastora por su retorno al país, según informó el Comando ConVzla.

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"María Corina Machado llega a la Iglesia de Santa Rosa, en Lara, para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela, luego de diez meses fuera del país. ¡Con fe y de la mano de Dios, se reencuentra con los venezolanos y su tierra!", dice la publicación.

El Comando ConVzla, que representa tanto a Machado como al presidente electo Edmundo González, añadió en su mensaje: "Bienvenida María Corina, tu lugar y tu tarea es aquí, con tu gente".

La visita a la Iglesia de Santa Rosa tiene un significado particular para los venezolanos, especialmente para los habitantes de la región larense, donde la devoción a la Divina Pastora representa una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

La elección de este lugar para su primera aparición pública representaría un componente simbólico en el retorno de la líder democrática.

Durante estos diez meses de ausencia, las circunstancias y el paradero de Machado habían generado especulación en el panorama político venezolano.

La publicación del Comando ConVzla enfatizó el componente religioso del retorno, utilizando expresiones como "con fe y de la mano de Dios" para describir el reencuentro de Machado con Venezuela.

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Se esperan próximas declaraciones oficiales de Machado sobre sus planes inmediatos tras este esperado regreso a territorio venezolano.