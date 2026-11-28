La dirigente democrática María Corina Machado presentó una propuesta para recuperar la producción agropecuaria de Venezuela durante el Primer Encuentro Nacional Agroproductivo, realizado en el estado Portuguesa.

Según Vente Venezuela, el evento reunió a más de 1.200 productores y representantes del campo.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado sale a las calles, escucha a la gente y lanza plan para el sistema eléctrico de Venezuela o

"Vamos a liberar el campo para liberar la prosperidad de nuestra nación", sostuvo Machado.

Además, planteó que la recuperación del sector debe apoyarse en la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad económica, para que la agroindustria vuelva a generar empleo, desarrollo y bienestar.

"Devolveremos la propiedad privada, la seguridad y la libertad económica al campo venezolano para transformar la crisis alimentaria en abundancia, empleo y prosperidad", afirmó.

Los cinco pilares

La propuesta se organiza en cinco ejes: seguridad jurídica y protección de la propiedad privada; una economía de mercado abierta y competitiva; recuperación de infraestructura y servicios; una nueva institucionalidad para el sector; y una transformación tecnológica y científica del campo.

En seguridad jurídica, Machado anunció que durante los primeros cien días de una eventual gestión paralizaría las expropiaciones en marcha, frenaría las invasiones y llevaría a la Asamblea Nacional reformas de las leyes de Tierras, de Seguridad Agroalimentaria y de Semillas.

También planteó poner fin a los controles de precios, los cupos y las guías discrecionales, y eliminar las alcabalas. "Ningún camión con cosecha volverá a pagar vacuna; el uniforme de la República volverá a proteger al que produce", expresó.

En el plano económico, propuso liquidar o transferir con transparencia las empresas estatales que compiten con productores privados y promover la apertura comercial, incluida una renovada integración con Colombia.

Infraestructura, tecnología e institucionalidad

El plan contempla rehabilitar los sistemas de riego, las vías agrícolas y los puentes, y garantizar el suministro de electricidad, combustible y fertilizantes. Machado propuso abrir el sector eléctrico y la industria petroquímica a la inversión privada, además de modernizar puertos y aeropuertos.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado recorre barrios que fueron históricos bastiones chavistas: estuvimos con ella o

En lo institucional, planteó fusionar en uno solo los cuatro ministerios vinculados al área y crear una agencia técnica autónoma para supervisar el proceso agroalimentario. Propuso, además, una autoridad temporal y técnica que atienda las controversias sobre derechos de propiedad en el campo.

El quinto pilar se centra en la innovación: incorporar drones, satélites e inteligencia artificial a la actividad agrícola, impulsar los bioinsumos, modernizar la maquinaria y ampliar la conectividad rural. Machado dijo que el objetivo es que tanto grandes empresarios como pequeños productores accedan a financiamiento, asistencia técnica y mercados.

"No es teoría académica. Tiene un solo destino y una sola medida del éxito: cambiar para bien la vida concreta de nuestra gente", señaló.

Participaron también Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; el analista financiero Henkel García; Aquiles Hopkins; y María Oropeza, coordinadora estadal de Vente Portuguesa.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado vuelve al Saime y renueva su cédula: los empleados la reciben con abrazos o

Al cierre, Machado vinculó la recuperación del campo con oportunidades para las nuevas generaciones y con el retorno de los venezolanos que están fuera del país.

"Vamos a sembrar libertad, vamos a cosechar dignidad y vamos a levantar juntos, de la mano de Dios, esta Venezuela Tierra de Gracia", concluyó.