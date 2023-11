Reconocido influencer construyó 100 pozos de agua en África, pero varios activistas de dicho continente criticaron la ayuda

Hace pocos días, Jimmy Donaldson, nombre de pila del influencer y youtuber ‘MrBeast’, fue tendencia mundial por haber financiado la construcción de 100 pozos de agua en África.

De acuerdo con la propia celebridad de internet, “los pozos suministran agua potable a 500 mil personas en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue”.

A pesar de la ayuda, varios activistas de Kenia criticaron la acción pues aseguran que el generador de contenido solo trata de "aprovecharse de los más necesitados".

Más allá de la crítica a ‘MrBeast’, hasta ahora la administración keniana no ha proporcionado recursos para perforar pozos de agua para la población”.

Sobre sus detractores, el influencer’ sostuvo: “Ya sé que me cancelarán porque subí un vídeo ayudando a la gente y, para ser 100 % claro, no me importa".

"Siempre usaré mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo", agregó el también empresario estadounidense.

Un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), detalla que cerca de nueve de cada diez niños en África viven en zonas de alto o extremadamente alto estrés hídrico, lo cual tiene graves consecuencias en su salud, nutrición, desarrollo cognitivo y medios de vida futuros.

Según los datos, esta región es la que más escasez de agua sufre de todo el mundo: de los 17 países con más estrés hídrico, 11 se encuentran en esta región.

“Cerca de 66 millones de personas de la zona carecen de saneamiento básico, y sólo una proporción muy baja de aguas residuales es tratada de manera adecuada”, detalla la instancia internacional.

“La escasez de agua está teniendo un profundo impacto sobre los niños y sus familias, empezando por su salud y nutrición. También está empezando a ser cada vez más una causa fundamental de conflictos y desplazamiento”, añadió Unicef.