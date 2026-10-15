Régimen de Irán afirma que un petrolero está en llamas en el golfo de Omán

El ejército del régimen de Irán informó este jueves que un petrolero se incendió en el golfo de Omán cuando intentaba atravesar una zona considerada prohibida, según la televisión estatal.

"Hace unas horas los equipos de vigilancia de la Marina del ejército identificaron un petrolero que incumplía las normas y que se incendió", informó la televisión estatal, citando un comunicado militar.

"El petrolero infractor había apagado sus sistemas de rastreo e intentaba atravesar la zona prohibida", agregó.

Por el momento no está claro qué provocó el incendio ni quién es responsable.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región y hace cumplir un bloqueo de los puertos iraníes, no hizo comentarios de inmediato.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció los límites de la zona prohibida en septiembre, después de que el jefe de seguridad Mohsen Rezaei propusiera la medida.

En una entrevista con la televisión estatal en ese momento, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, afirmó que la zona abarcaría "una parte del golfo de Omán y otra del mar Arábigo, a lo largo de la ruta que puede conducir al estrecho de Ormuz".

Teherán había advertido que los buques que incumplieran las normas en esa zona estarían sujetos a sanciones, sin amenazarlos explícitamente con acciones militares.

Las fuerzas navales iraníes han atacado repetidamente embarcaciones a las que acusan de utilizar rutas no autorizadas a través del estrecho de Ormuz, que Teherán declaró cerrado desde el inicio de la guerra con Estados Unidos en febrero.