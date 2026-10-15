Alerta por interferencia electoral antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos: X elimina 13.000 cuentas falsas de Rusia, China y el régimen de Irán

La empresa de tecnología y red social X anunció la suspensión masiva de 13.000 cuentas asociadas a campañas de interferencia política atribuidas a actores gubernamentales del régimen de Irán, Rusia y China.

De acuerdo con el informe divulgado por el equipo de Asuntos Gubernamentales de la corporación, los perfiles falsos desplegaban contenidos coordinados para amplificar tensiones partidistas frente a las elecciones de medio mandato programadas para el próximo 3 de noviembre.

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La desactivación de la red automatizada se ejecutó tras la aplicación de barridos proactivos e investigaciones internas diseñadas para sancionar conductas coordinadas que vulneran la autenticidad en el debate público norteamericano.

“Identificamos y suspendimos las cuentas mediante barridos e investigaciones proactivas para detectar comportamientos coordinados que incumplen nuestras normas de autenticidad”, informaron los voceros oficiales del equipo técnico de la plataforma digital.

Las autoridades del sector informaron que mantendrán activos los protocolos de vigilancia electrónica durante el desarrollo de la contienda electoral, cuando la ciudadanía defina la nueva composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Este esfuerzo de depuración digital por parte de la plataforma tecnológica subraya el constante desafío de proteger el entorno cibernético frente a tácticas desestabilizadoras diseñadas en el extranjero, con lo que se demuestra que la seguridad nacional hoy se defiende línea por línea.

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La neutralización de estos aparatos de propaganda extranjera resulta determinante para salvaguardar la integridad de los procesos democráticos e impedir manipulaciones externas en la opinión pública de la potencia americana.