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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Sismo en Venezuela

Región central de Venezuela concentró la mayoría de los 109 sismos registrados en una semana, según Funvisis

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismógrafo / Mapa sísmico de Venezuela - Fotos: Canva / X
Sismógrafo / Mapa sísmico de Venezuela - Fotos: Canva / X
En el occidente se contabilizaron otros 42, mientras que en la zona oriental se reportaron nueve movimientos telúricos.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) comunicó que se registraron 109 movimientos sísmicos en Venezuela entre el 16 y el 22 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el reporte semanal de dicha instancia publicado este viernes, los eventos tuvieron magnitudes comprendidas entre 1,3 y 3,8, por lo que ninguno alcanzó los 4,0.

La región central del país encabezó la distribución de la actividad sísmica, con 58 eventos. En el occidente se contabilizaron otros 42, mientras que en la zona oriental se reportaron nueve movimientos telúricos.

Por otra parte, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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