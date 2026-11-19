La carrera por la presidencia de la FIFA ya tiene tres candidatos. El organismo confirmó este jueves 19 de noviembre que recibió las candidaturas de Gianni Infantino, quien quiere un nuevo periodo al frente del fútbol mundial, el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

La elección se hará el 18 de marzo de 2027 en el 77.º Congreso de la FIFA, previsto en Rabat, Marruecos. A diferencia de los procesos de 2019 y 2023, cuando Infantino fue reelegido sin oposición, esta vez va a tener que competir con otros dirigentes por la continuidad en el cargo.

No obstante, la recepción de las postulaciones no quiere decir que los tres aspirantes estén habilitados definitivamente. La FIFA notificó que las candidaturas van a ser remitidas a su comisión electoral, que tendrá que revisar los documentos y decidir sobre la admisión de cada postulante.

Gianni Infantino, de 56 años, llegó a la presidencia el 26 de febrero de 2016, tras la salida de Joseph Blatter. El dirigente suizo-italiano consiguió la reelección en 2019 y 2023, en las dos ocasiones sin enfrentar a otro candidato. Ahora buscará extender su mandato, que puede llegar a prolongarse hasta 2031.

Su principal rival europeo será Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023. Su candidatura cuenta con el respaldo de las asociaciones europeas representadas en los organismos directivos de la UEFA y la FIFA, en medio de las diferencias que surgieron entre dirigentes del continente y la actual administración del organismo mundial.

El tercer aspirante es Kohzo Tashima, expresidente y actual presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol. El dirigente igualmente cuenta con experiencia en las estructuras internacionales del deporte e hizo parte del Consejo de la FIFA desde 2015.

El exfutbolista suizo Ramón Vega, quien expresó su intención de competir por la presidencia, no apareció entre los tres nombres recibidos de manera oficial por la FIFA. Para presentar una candidatura se requiere, entre otras condiciones, el respaldo de por lo menos cinco federaciones miembro.

El siguiente paso ahora será la revisión de las postulaciones por parte de la comisión electoral. Según el calendario del organismo, las 211 asociaciones miembro van a tener que recibir la lista de candidatos propuestos y admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.