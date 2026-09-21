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Accidente aéreo

Revelan imágenes a nivel del suelo de operación para extraer cinco cuerpos de personas fallecidas en aeronave accidentada en zona de difícil acceso en Colombia

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescate de los cuerpos de personas fallecidas en aeronave accidentada en Colombia - Captura de pantalla Fuerza Aeroespacial Colombiana
Rescate de los cuerpos de personas fallecidas en aeronave accidentada en Colombia - Captura de pantalla Fuerza Aeroespacial Colombiana
Las labores se desarrollaron en una zona montañosa, agreste y de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 9.200 pies de altura en donde las características del terreno representaron un desafío para el desplazamiento y las maniobras.

Tras varios días de operación en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Natural Tatamá, un equipo especializado de comandos del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, GROEA, de la Fuerza Aérea Colombiana culminó las labores de recuperación y extracción de los cinco ocupantes de la aeronave, accidentada el pasado 13 de septiembre.

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En medio de las complejas condiciones geográficas y meteorológicas del sector, un helicóptero UH-60 Black Hawk, en configuración Ángel, del Comando Aéreo de Combate No. 5, CACOM5, realizó la inserción de un equipo de rescatistas militares en un área cercana al lugar del accidente. El personal especializado efectuó un desplazamiento terrestre hasta el sitio donde se encontraba la aeronave, empleando técnicas de recuperación de personal para adelantar las maniobras de extracción y, posteriormente, trasladar a los ocupantes al Batallón San Mateo del Ejército Nacional en Pereira.

Esto quedó registrado en imágenes compartidas por la misma Fuerza Aérea en su cuenta de X, y el video dejó en evidencia la impecable operación que les permitirá a los familiares de los fallecidos darles el último adiós a sus seres queridos.

Cabe resaltar que, desde el inicio de la emergencia, la FAC, en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), desarrolló 15 misiones, empleando aeronaves UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-295, C-208 y C-90, que acumularon más de 18 horas de vuelo durante la operación.

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Asimismo, las labores se desarrollaron en una zona montañosa, agreste y de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 9.200 pies de altura, donde las fuertes lluvias, las pendientes pronunciadas y las características del terreno representaron un desafío para el desplazamiento y las maniobras.

Finalmente, la Fuerza Aérea Colombiana, con esta operación, demuestra el compromiso permanente de la Institución de disponer sus capacidades humanas y aéreas para la atención de emergencias y el servicio a los colombianos en todo el territorio nacional, así como la preparación que desde la entidad se tiene para responder ante estas situaciones.

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