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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Ataques
Programa: El Informativo

Contundente golpe del gobierno Abelardo contra las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco”

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Las Fuerzas Militares de Colombia, bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella, continúan con los certeros y contundentes ataques contra los grupos criminales. Recientemente llevaron a cabo un golpe contundente contra las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores en el Guaviare. De acuerdo con la información compartida por el mandatario, por medio de la operación Azarías se interceptó el “Frente Carolina Ramírez”, señalado de estar bajo el control de alias El Tigre o alias Pintado.

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