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Donald Trump

Trump presiona a Zelenski por los ataques a refinerías rusas: el diésel se transforma en una nueva tensión

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Volodímir Zelenski Y Donald Trump-Foto: ilustración Canva
Volodímir Zelenski Y Donald Trump-Foto: ilustración Canva
El presidente de Estados Unidos vinculó los bombardeos en contra de instalaciones petroleras con el incremento del precio del combustible y pidió a Kiev detenerlos.

Donald Trump de nuevo presiona al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que Ucrania pare sus ataques hacia las refinerías de petróleo de Rusia, en una conversación en la que, según el Financial Times, el principal argumento del mandatario fue el impacto de estas operaciones en el mercado mundial de diésel.

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La llamada entre Trump y Zelenski sucedió el domingo 20 de septiembre y tuvo como uno de sus asuntos más importantes los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa. Según un alto funcionario ucraniano que participó en la conversación, la palabra “diésel” salió repetidamente en el intercambio y Trump solicitó a Zelenski ordenar a sus fuerzas que detengan los ataques con drones y misiles contra las refinerías.

La preocupación de Trump tiene relación con el incremento de los precios del combustible. El diésel de Estados Unidos superó por primera vez los 6 dólares por galón en septiembre, mientras el mercado internacional afronta una reducción de las reservas y de la capacidad de refinación.

Rusia de igual forma sufrió una disminución de su producción de combustibles. Según cálculos de Reuters, la mitad de las seis principales refinerías rusas dedicadas a producir diésel disminuyeron considerablemente su actividad o detuvieron algunas operaciones en septiembre por los daños provocados por ataques con drones. Esas seis instalaciones representan cerca de la mitad de la producción rusa de diésel.

El impacto en el mercado no depende exclusivamente de los ataques ucranianos. Reuters indicó que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán igualmente afectó las cadenas internacionales de suministro de combustibles, mientras que los daños en instalaciones de refinación de diferentes regiones redujeron la capacidad disponible.

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Trump expresó públicamente su preocupación por los ataques contra las refinerías rusas. El 13 de septiembre aseguró que Zelenski tenía que dejar de atacar las instalaciones que producen diésel porque, según el presidente norteamericano, esas operaciones estaban ayudando a que hubiese a una escasez que afectaba al resto del mundo.

Ucrania, por su parte, ver legítimos sus ataques en contra de instalaciones energéticas rusas al tratarse de infraestructura que se vincula con el esfuerzo bélico de Moscú. Zelenski defendió que la campaña contra objetivos energéticos forma parte de la presión sobre Rusia, país que sigue atacando infraestructura energética ucraniana.

La discusión llega también en un momento sobre todo sensible para Trump. El precio del diésel se transformó en un problema económico y político en Estados Unidos por su impacto sobre el transporte, la agricultura, la construcción y las cadenas de suministro. Reuters informó que el combustible es particularmente relevante para sectores como el agrícola, que ya enfrentan costos más altos.

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