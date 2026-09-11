Confirmado: Gobierno Trump acordó con Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares en Estados Unidos: consulado en NY fue remodelado

El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó que ha acordado con Venezuela restablecer las relaciones diplomáticas y consulares en Estados Unidos.

El Departamento de Estado se lo confirmó a NTN24 justo después de que este 11 de septiembre se conociera que el consulado venezolano en Nueva York fue remodelado.

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"Estados Unidos y las autoridades provisionales de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares", inicia el mensaje.

Y añade que "Estados Unidos apoyará al pueblo venezolano y colaborará con las autoridades provisionales y con la sociedad venezolana en general para impulsar el plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición hacia un gobierno elegido democráticamente".

Asimismo, el organismo del Gobierno Trump dejó entrever que esto es un nuevo paso hacia el proceso de transición política en Venezuela.

"Las autoridades provisionales podrán acreditar a diplomáticos en Estados Unidos e iniciar el proceso de restablecimiento de la presencia diplomática, tal y como se anunció este mes", finalizó.

La remodelación del consulado:

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El Consulado General de Venezuela en Nueva York experimentó una transformación visible en su fachada durante las últimas semanas, pasando de un evidente estado de deterioro y abandono a una imagen completamente renovada, según comprobó NTN24 mediante registro fotográfico comparativo.

Las imágenes exclusivas obtenidas por este canal muestran que el 31 de agosto, operarios de limpieza trabajaban en el reacondicionamiento de la fachada del edificio ubicado junto a la Catedral de San Patricio en Nueva York.

La diferencia entre el estado de la sede hace un mes y su apariencia actual el 11 de septiembre resulta notoria, generando interrogantes sobre las implicaciones diplomáticas de esta renovación.

La fachada pasó de estar repleta de graffittis y carteles a tener una apariencia limpia y con aires de renovación.