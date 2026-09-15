NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Selección Colombia

La Selección Colombia confirmó partido en ciudad del país en la que no jugaba desde hace 30 años: rival y fecha

septiembre 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia (AFP)
Selección Colombia (AFP)
El dirigente explicó que la Selección Colombia disputará dos encuentros ante una misma selección, uno de ellos en una ciudad diferente a Barranquilla, sede principal de la Tricolor.

La Selección Colombia confirmó en las últimas horas los encuentros amistosos que tendrá tras disputar el Mundial de 2026, donde quedó eliminada en la fase de octavos de final ante Suiza.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este lunes los encuentros amistosos que disputará la Tricolor en la doble fecha FIFA de noviembre.

La selección cafetera se medirá a Chile en la doble jornada que se disputará el 9 y el 17 de noviembre.

o

Así lo dio a conocer el presidente de la FCF, Ramón Jesurún en una rueda de prensa este lunes.

El dirigente explicó que la Selección Colombia disputará dos encuentros ante los australes, uno de ellos en Cali, capital del Valle del Cauca.

El encuentro ante la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero será el viernes 13 de noviembre del 2026, con hora por confirmar.

“La hora está por confirmar, pero seguramente será a primeras horas de la noche, o en horas de la tarde", dijo Jesurún.

A su vez, la selección cafetera se medirá a los australes en Santiago de Chile, el martes 17 de septiembre.

El encuentro en Cali tiene como objetivo destinar lo recaudado con la boletería a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

o

Cabe resaltar que la última vez que Colombia jugó en la ciudad de Cali fue el 11 de mayo de 1994 en un amistoso ante el Parta de Italia.

En 2008, Colombia enfrentó a Nigeria en un encuentro amistoso en Palmira, ciudad cercana a Cali.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Amistoso

Fútbol

Mundial 2026

Cali

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así fue la reacción de los venezolanos en Washington al ver renovada la embajada de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Shakira vuelve a España con doce conciertos en Madrid: "Representar en lo más alto a nuestro país"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Embajada de Venezuela

Del abandono a la remodelación: NTN24 revela que embajada del régimen de Venezuela en Washington fue restaurada

Rescate en Irán-Foto: Imágenes desclasificadas
Régimen de Irán

Las impactantes imágenes del rescate de militares de EE. UU. asediados por el régimen de Irán

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades

Ataque en Colombia - Captura de video
Colombia

Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

Dictador cubano Miguel Díaz Canel-Foto: EFE
Régimen cubano

Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión

Más de Deportes

Ver más
Jugadores Bayern Múnich - Foto: AFP
Futbolistas

"No nos habíamos preparado para esto": presidente del Bayern de Múnich se muestra consternado por disfunción neurológica que sufre estrella del equipo

David de Ornelas, futbolista - Fotos: Pexels / X
Serie A

Equipo de primera división del fútbol de Italia busca fichar a extremo venezolano de 18 años en la recta final del mercado de traspasos

Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España durante la final de la Copa del Mundo 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina considera exagerado el castigo emitido por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial ante España

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gerard Piqué (EFE)
Gerard Piqué

Duro golpe para Gerard Piqué: así le dio el exjugador el último adiós a su abuela junto a su novia, Clara Chía

secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio- Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio se reúne con la canciller de Canadá tras la prórroga de aranceles otorgada por Donald Trump

Aspersión aérea con glifosato - Canva
Cultivos ilícitos en Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella tumba resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca

Petróleo venezolano - Foto EFE
Economía

¿Qué impacto tiene el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen en la economía de Venezuela?

Sistema antidrones de Ucrania - Fotos AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello en la mira de la Fiscalía de Chile por el caso Ojeda: "vamos a perseguirlo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023