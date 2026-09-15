La Selección Colombia confirmó partido en ciudad del país en la que no jugaba desde hace 30 años: rival y fecha

La Selección Colombia confirmó en las últimas horas los encuentros amistosos que tendrá tras disputar el Mundial de 2026, donde quedó eliminada en la fase de octavos de final ante Suiza.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este lunes los encuentros amistosos que disputará la Tricolor en la doble fecha FIFA de noviembre.

La selección cafetera se medirá a Chile en la doble jornada que se disputará el 9 y el 17 de noviembre.

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Así lo dio a conocer el presidente de la FCF, Ramón Jesurún en una rueda de prensa este lunes.

El dirigente explicó que la Selección Colombia disputará dos encuentros ante los australes, uno de ellos en Cali, capital del Valle del Cauca.

El encuentro ante la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero será el viernes 13 de noviembre del 2026, con hora por confirmar.

“La hora está por confirmar, pero seguramente será a primeras horas de la noche, o en horas de la tarde", dijo Jesurún.

A su vez, la selección cafetera se medirá a los australes en Santiago de Chile, el martes 17 de septiembre.

El encuentro en Cali tiene como objetivo destinar lo recaudado con la boletería a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

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Cabe resaltar que la última vez que Colombia jugó en la ciudad de Cali fue el 11 de mayo de 1994 en un amistoso ante el Parta de Italia.

En 2008, Colombia enfrentó a Nigeria en un encuentro amistoso en Palmira, ciudad cercana a Cali.