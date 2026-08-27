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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Lasso

Respeto y admiración: Así fue el junte del cantante venezolano Lasso con Chris Martin, vocalista de Coldplay

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Lasso, cantante venezolano, junto a Chris Martin, vocalista de Coldplay / Concierto en EE. UU. - Fotos de referencia: X / EFE
Lasso, cantante venezolano, junto a Chris Martin, vocalista de Coldplay / Concierto en EE. UU. - Fotos de referencia: X / EFE
El encuentro se dio en el marco de 'A Concert for Venezuela', un evento benéfico celebrado recientemente para recaudar fondos destinados a las víctimas del doblete sísmico en el país suramericano.

El reconocido cantante venezolano Lasso tuvo un encuentro con Chris Martin, vocalista de Coldplay, cargado de respeto y admiración.

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El junte se dio en el marco de 'A Concert for Venezuela', un evento benéfico celebrado recientemente para recaudar fondos destinados a las víctimas del doblete sísmico en el país suramericano.

Lasso y Martin se encontraron tras bambalinas en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, famoso anfiteatro al aire libre situado en California (Estados Unidos).

En video quedó registrado el momento en el que Lasso se acercó al líder de Coldplay para pedirle una fotografía de recuerdo.

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Mientras posaban, Chris Martin sorprendió al cantautor venezolano al elogiar su presentación en el evento.

Asimismo, el intérprete de 'Something Just Like This' le dijo a Lasso que su propuesta musical era "fantástica y hermosa" ("fantastic, beautiful").

Sobre la tarima, Lasso interpretó un popurrí de canciones y rindió un emotivo homenaje al clásico 'Mi Querencia' de Simón Díaz.

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Por su parte, Chris Martin interpretó versiones sinfónicas de éxitos como "Viva la Vida" y "Fix You".

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