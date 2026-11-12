Reportan caída masiva del servicio de correo Microsoft Outlook: miles de usuarios afectados
Este jueves el sitio web Downdetector reporta decenas de miles quejas de usuarios que indican que el servicio de correo Microsoft Outlook está caído en Estados Unidos y varios países del mundo.
Microsoft 365, Copilot y la tienda Microsoft también reportan caídas para miles de usuarios.
"Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas al acceder o usar la funcionalidad de Microsoft Teams en Norteamérica, y se pueden encontrar más detalles en el centro de administración de Microsoft 365 bajo TM1550488", explicó el servicio de soporte de Microsoft 365.
Y añadió que, "aunque estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región".
La cuenta oficial de Microsoft para actualizaciones sobre ciertos incidentes de servicios de Microsoft 365 se pronunció en X sobre la caída del servicio de correo de Outlook que este jueves afecta a millones de personas en las Américas.
“Hemos determinado que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad”, expresó.
Microsoft precisó que esa alta carga tiene detrás un motivo que luce preocupante pues lo definió de inesperado, aunque sin hablar de hackeos.
“Hemos determinado que la carga elevada no está impulsada por un aumento en el tráfico, sino por un número de servidores que están inesperadamente no disponibles; lo que está sobrecargando la infraestructura restante. Estamos trabajando para devolverlos de manera segura al servicio”, expresó.