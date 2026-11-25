El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, defendió este martes el derecho de su pueblo a vivir libre del terror impuesto por las organizaciones criminales, en respuesta a los cuestionamientos formulados por Amnistía Internacional en torno al despliegue militar salvadoreño y al acuerdo bilateral suscrito con el gobierno del presidente Nayib Bukele.

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“El respeto de los derechos humanos y la transparencia deben guiar toda operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad. La población haitiana también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin el dominio de las bandas”, manifestó el primer ministro en su pronunciamiento en X.

El contexto de esta declaración se remonta a las últimas semanas, cuando más de 2.000 soldados salvadoreños enviados por el presidente Nayib Bukele llegaron a Haití; tras un despliegue inicial para buscar a cuatro militares desaparecidos desde el 18 de octubre por una emboscada en Croix-des-Bouquets, las tropas ampliaron sus operaciones para desalojar bandas armadas de zonas controladas en la capital.

El primer ministro recordó que “a principios de 2024, la capital estaba prácticamente paralizada”, y sostuvo que “el acuerdo entre Haití y El Salvador debe considerarse en el contexto de la urgencia de seguridad nacional”, mientras el Gobierno haitiano mantiene en reserva el contenido del pacto de cooperación aprobado el 17 de noviembre por el Consejo de Ministros, lo que motivó las críticas de Amnistía Internacional sobre la falta de transparencia.

Las operaciones salvadoreñas cobraron la vida de tres soldados el pasado viernes y dejaron un herido al manipular explosivos en su campamento, pese a lo cual buena parte de la población haitiana ve a los militares salvadoreños como libertadores, según reportes desde Puerto Príncipe.

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La tensión entre la efectividad en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos permanece como el eje del debate sobre esta controvertida intervención militar extranjera en suelo haitiano.