"Salí de mi país por la persecución": Jaime González, comando de la oposición que ayudó a verificar el proceso de votación del pasado 28 de julio en Venezuela

En entrevista con el programa ‘La Noche’, Jaime González, comando de la oposición venezolana, señaló que ya son varios testigos electorales los que han tenido que abandonar su país natal debido al incremento de la represión desde las elecciones del pasado 28 de julio.

González señaló que ante los primeros seguimientos que le hicieron en camionetas integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado no tuvo más opción que esconderse y buscar la manera de viajar al exterior.

“Fueron varias veces a mi casa en horas de la mañana y en horas de la noche porque no tenían certeza de si me encontraba o no", mencionó. Sacaron un video en el que yo aparecía junto con otras 30 personas, señaladas de apoyar a la oposición.

Señaló que estuvo escondido en la casa de unos conocidos en la ciudad de Punto Fijo en el estado Falcón hasta que pudo comprar un pasaje terrestre hacia Maicao, Colombia.

Este comerciante de 44 años fue uno de los ciudadanos venezolanos que valientemente ayudó a verificar el proceso de votación el pasado 28 de julio en el municipio Carirubana en el estado Falcón, antiguo bastión del chavismo.

Según la ONG ‘Foro Penal’ a la fecha hay 1.780 prisioneros políticos en Venezuela. Desde el 29 de julio hasta el 26 de agosto han sido llevados a prisión 114 adolescentes.