La grave agresión por la que jugador de la Selección Colombia se habría quedado por fuera de la convocatoria para los amistosos ante Chile

Un jugador de la Selección Colombia se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de una agresión que le propinó a un rival en medio de un encuentro con su club. Esto habría provocado que el entrenador Néstor Lorenzo lo haya descartado para la jornada FIFA en la que la selección cafetera se medirá a Chile.

Se trata del delantero Kevin Viveros de Athletico Paranaense, quien protagonizó una dura agresión contra un rival en el encuentro del Brasileirao ante Vasco da Gama.

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Cuando transcurrían 32 minutos de la segunda parte, el jugador pisó a un rival cuando se encontraba en el piso. El pisotón se dio en la zona abdominal, lo que provocó su expulsión inmediata del encuentro.

Finalmente, su equipo perdió por 3 a 1 en el torneo local.

La agresión llevó a las autoridades del fútbol brasileño a suspenderlo por dos jornadas.

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Además, el jugador no fue convocado a la selección nacional para los encuentros del 13 y 17 de noviembre ante Chile.

Según se ha conocido, el entrenador argentino Néstor Lorenzo habría decidido no convocar al atacante tras la agresión que le propinó a su rival.