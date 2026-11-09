Usuarios comienzan a descargar la nueva edición del videojuego Grand Theft Auto antes de que sea habilitado para jugar

El estudio Rockstar Games puso en línea este lunes su muy esperado videojuego "GTA VI" para que los fans más impacientes lo descarguen antes de poder jugar el 19 de noviembre, el día de su lanzamiento oficial en todo el mundo.

A partir de las 11H00 GMT (00H00 en Nueva Zelanda), los fans de la saga de gánsteres pudieron empezar a descargar los datos del juego en su consola según su huso horario, ya que sólo está disponible a partir de medianoche en hora local.

VEA TAMBIÉN Autoridades de Paraguay estarían evaluando la detonación de bóveda descubierta en mansión de Santiago Peña si no logran abrirla o

Los usuarios sólo podrán empezar a jugar a partir del 19 de noviembre a medianoche en su país.

"GTA VI", disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, el juego pesa aproximadamente 212 gigabytes, lo que lo convierte en uno de los más voluminosos en su lanzamiento.

Con esta estrategia escalonada, Rockstar busca evitar saturar los servidores ante tan elevada demanda: dos semanas antes de su salida, ya se habían reservado cerca de ocho millones de unidades, según la consultora Sensor Tower.

La estadounidense Take-Two, empresa matriz de Rockstar, calificó a comienzos de agosto el nivel de reservas de "excepcional", aunque no dio cifras.

VEA TAMBIÉN ¡Épico final! Colombia le arrebató el Mundial de Triatlón a Estados Unidos en los últimos metros o

Los fans de esta saga de gánsteres, de la que se han vendido más de 475 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 1997, están esperando esta nueva entrega desde hace más de una década.

El episodio anterior, "GTA V" (2013), vendió más de 230 millones de unidades, según Take-Two Interactive.