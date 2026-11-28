El Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas británicas al norte de las islas Malvinas al considerar que determinar la soberanía del archipiélago escapa de sus competencias.

Argentina había solicitado al TIDM, constituido en Hamburgo como tribunal independiente bajo los auspicios de Naciones Unidas, que ordenara la paralización del proyecto Sea Lion, en el marco de su reivindicación de soberanía.

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En una resolución leída este sábado por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, el tribunal desestimó los argumentos argentinos tras una votación en la que 18 jueces rechazaron las demandas del gobierno de Javier Milei y tres las aprobaron.

"Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar", sostuvo Milei en un comunicado. Argentina seguirá "haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance", agregó.

La controversia tiene su origen en la decisión británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos, a 210 km al norte de Malvinas, con el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que participa en un 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

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El gobierno argentino inició el pasado 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, debido a ese proyecto petrolífero, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó al tribunal de Hamburgo la adopción de medidas provisionales, invocando un artículo de CONVEMAR.

Durante las audiencias celebradas en noviembre, la delegación argentina solicitó entre otras cosas que el Reino Unido impida nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

"Tal determinación entrañaría necesariamente una decisión sobre la soberanía de las Islas Falkland (Malvinas), cuestión que excede el ámbito de interpretación" del tribunal, afirma la sentencia.

En un comunicado conjunto, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves, celebraron la decisión e instaron a Argentina "a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands [Malvinas] a decidir su propio futuro".

"Le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce de manera más amplia contra las islas", añadieron.

El planteamiento argentino se apoyaba en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar.

La representación argentina también sostenía que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte.

Por su parte, Reino Unido defendía el desarrollo de los recursos naturales de las islas y la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.