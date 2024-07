Senadora colombiana Angélica Lozano no pudo ingresar a Venezuela para acompañar elecciones: "me deportan con total abuso del régimen"

La senadora colombiana Angélica Lozano, quien había viajado a Venezuela para acompañar las elecciones presidenciales del 28 de julio, denunció que no le permitieron el ingreso al país.

Lozano, quien es legisladora por el Partido Verde, indicó a través de sus redes sociales que fue deportada luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve al Área Metropolitana de Caracas.

“María Corina no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela. Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos dieron nada”, mencionó.

De acuerdo con lo declarado por la senadora en el video, el personal en el aeropuerto le retuvo su pasaporte por más de una hora.

“Expulsan a dos mujeres ecuatorianas y a otros dos jóvenes colombianos. No nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegábamos a hacer una llamada nos quitaban los celulares… nos sacaron sin ninguna razón”, aseveró.

Por otro lado, Lozano señaló que cuando el avión aterrizó los pasajeros del vuelo aplaudieron: “por Venezuela larga vida”.

“No me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela”, concluyó.

Venezuela se prepara para lleva a cabo una jornada electoral en la que la oposición, en cabeza de María Corina Machado y la candidatura única de Edmundo González, busca derrotar al régimen de Nicolás Maduro.