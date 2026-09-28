"Solicitamos la intervención del papa": entregan carta a León XIV en su visita a Francia para que interceda por los presos políticos en Venezuela

Una integrante de la agrupación política "Con Vzla" en Francia, organización vinculada con la líder de la democracia venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, entregó este lunes una carta al papa León XIV, pidiéndole que rece por "los presos políticos".

La entrega se produjo al término de una misa en la catedral de Metz, con la que el pontífice puso fin a cuatro días de viaje en Francia, tras lanzar un alegato por la paz en Europa.

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En la retransmisión en directo, se observó a Zeneida González extenderle la carta a León XIV, que la tomó y conversó brevemente con ella, mientras abandonaba la catedral estrechando las manos de los asistentes, con un coro cantando de fondo.

"Le di una carta al Santo Padre por los presos políticos en Venezuela. Le pedí que rece mucho por nuestro país, por nuestra situación, por nuestros ciudadanos, por la paz en Venezuela también, por la liberación de los presos políticos", dijo González.

Esta venezolana de 50 años estuvo acompañada por otras dos integrantes de "Con Vzla" en Francia, Eva Paredes y Lisette Padrón, en la catedral, donde portaban un estandarte blanco de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.

"Solicitamos la intervención del papa porque es bien sabido que él vivió en Latinoamérica, que comprende muy bien la situación de Venezuela (...) y puede solicitar la intervención para la liberación de los presos políticos que aún quedan", explicó Paredes antes de la misa.

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Delcy Rodríguez, que gobierna en Venezuela bajo fuerte presión de Estados Unidos, promulgó una ley de amnistía en febrero tras la captura de Nicolás Maduro, pero las excarcelaciones se han producido a cuentagotas.

Organizaciones de derechos humanos informaron que cerca de 40 detenidos por razones políticas salieron de diferentes cárceles el viernes y sábado, tras el cierre del segundo ciclo del diálogo entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos.

Según un último balance del 18 de septiembre de la ONG Foro Penal, previo a estas liberaciones, quedaban 344 presos políticos en el país.