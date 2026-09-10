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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Ucrania

Cuatro muertos y 60 heridos deja bombardeo ruso contra centro comercial de Ucrania

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Justo al otro lado de la frontera, en la región rusa de Bélgorod, un ataque con drones ucranianos contra la localidad de Novi Oskol dejó un muerto y seis heridos, según los servicios de emergencias.

Al menos cuatro personas murieron y otras 60 resultaron heridas este jueves en un ataque ruso contra un centro comercial en la ciudad de Pavlogrado, en el centro-este de Ucrania, informaron las autoridades.

"Hace aproximadamente una hora, los rusos atacaron un centro comercial situado en el centro de Pavlogrado. A plena luz del día, cuando las calles estaban llenas de gente", escribió en Telegram el ministro del Interior ucraniano, Ivan Vygivski.

El gobernador regional, Oleksandr Ganja, informó de un balance provisional de cuatro muertos y 60 heridos, y añadió que varios comercios y vehículos resultaron dañados.

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Justo al otro lado de la frontera, en la región rusa de Bélgorod, un ataque con drones ucranianos contra la localidad de Novi Oskol dejó un muerto y seis heridos, según los servicios de emergencias.

Rusia, que lanzó su ofensiva a gran escala en febrero de 2022, y Ucrania llevan meses enzarzadas en una clara escalada de ataques de largo alcance, dirigidos contra instalaciones energéticas, logísticas y portuarias, así como contra buques en el mar Negro.

Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para poner fin a este sangriento conflicto, que llevaban mucho tiempo estancados, se reactivaron el fin de semana pasado con una visita de los emisarios de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y a Kiev.

El hecho ocurre tras la llegada de Volodímir Zelenski a Canadá para reunirse con líderes de la Unión Soviética, con el objetivo de fortalecer los lazos con sus aliados, según informaron medios canadienses.

El primer ministro Mark Carney declaró que la visita de Zelenski "se centrará en las prioridades compartidas entre Canadá y Ucrania, incluyendo la profundización de la cooperación en defensa, economía y energía".

"También abordará el costo humano de la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reforzará los sólidos lazos entre los pueblos que unen a nuestros países", agregó el comunicado, reiterando que Canadá "mantiene su firme compromiso de apoyar la defensa, la recuperación y la reconstrucción de Ucrania".

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