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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Venezuela

Apagones de horas desatan la indignación y protestas en varios estados de Venezuela

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Apagones en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Apagones en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Habitantes de Anzoátegui, Aragua, Guárico y Portuguesa han salido a las calles para exigir respuestas frente a las fallas del servicio eléctrico.

Habitantes de distintos sectores de Venezuela salieron de nuevo a las calles en la noche del miércoles 23 de septiembre para protestar por los prolongados cortes de electricidad que afectan a varias regiones del país. Las manifestaciones se reportaron en estados como Anzoátegui, Aragua, Guárico y Portuguesa.

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En Portuguesa, vecinos de Píritu están denunciando que acumulan tres días seguidos con interrupciones del servicio, algunas de hasta ocho horas. En otras zonas de la entidad igualmente se registraron protestas para pedir respuestas y un cronograma que permita a los ciudadanos conocer los períodos de racionamiento.

La situación además generó manifestaciones en diferentes sectores de Aragua. En Maracay, habitantes de comunidades como El Paseo, Rosario de Paya, Las Acacias, Fundación Mendoza y Río Blanco han recurrido a cacerolazos para reclamar por los cortes, según con reportes publicados este jueves.

En Guárico, las protestas duraron varias horas. Vecinos de localidades como Valle de la Pascua y Zaraza denuncian interrupciones que, según ellos, pueden superar las 12 horas por día. En Las Garcitas, Valle de la Pascua, los manifestantes cerraron calles y quemaron cauchos al tiempo que reclamaban la restitución de un transformador que, según los vecinos, se dañó una semana antes.

Anzoátegui de igual forma registró protestas. En Barcelona, habitantes de diferentes sectores salieron a las calles debido a las fallas del servicio, mientras que en algunas zonas se reportó la presencia de organismos de seguridad en las manifestaciones.

Las protestas se generan tras varias semanas de reportes por apagones, fluctuaciones y racionamientos en varios estados. El Diario documentó antes manifestaciones nocturnas en Guacara, Carabobo, y Maracay, lugares donde residentes denunciaron interrupciones de hasta 16 horas seguidas.

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El no tener un cronograma definido es uno de los reclamos que se repite entre los afectados. El Diario indicó que, pese a que el régimen anunció meses atrás medidas de racionamiento, ciertas zonas siguen sin información precisa de los horarios de los cortes, lo que hace más compleja la planificación de las actividades cotidianas y afecta la dinámica de la economía.

Las nuevas manifestaciones dejan ver el creciente malestar de comunidades del interior de Venezuela por las interrupciones del servicio eléctrico y la ausencia de respuestas que se vean suficientes por los habitantes que han resultado afectados.

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