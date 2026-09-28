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"Es hora de concluir la tarea": Tuto Quiroga pide concretar lo iniciado el 3 de enero y propone fecha para elecciones en Venezuela

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia, dialogó con NTN24 sobre la situación de Venezuela y el inminente regreso de la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, al país para seguir llevando a cabo su lucha desde el territorio nacional. “Es hora de concluir la tarea. No basta con remover al jefe del conglomerado criminal (Nicolás Maduro), dejando a su segunda a bordo a cargo de la tienda pretendiendo de que todo está normal”, señaló. Por otro lado, Quiroga hizo un llamado contundente para que Venezuela celebre elecciones presidenciales el próximo 6 de diciembre de 2026.

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