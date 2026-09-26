Reportan incremento del número de presos políticos en Nicaragua: muchos de ellos permanecen en desaparición forzada

Por lo menos 68 personas se mantienen encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, según una actualización publicada por la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), que documenta que 31 de ellas se encuentran en condición de desaparición forzada.

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El registro, con corte al 24 de septiembre de 2026, tiene identificados a 53 hombres y 15 mujeres privados de libertad por razones políticas. La organización indicó que en los casos considerados como desaparición forzada no fue posible verificar de manera independiente el paradero, el estado de salud o las condiciones de detención de las personas.

La nueva cifra refleja ocho casos más que en julio, según el mecanismo de documentación de la AMJ. La organización señaló que el aumento representa, entre otras tendencias, un incremento de las desapariciones forzadas y de las mujeres que fueron detenidas por motivos políticos.

Seis de las nuevas incorporaciones son correspondientes a personas detenidas en dos jornadas de arrestos que, según la asociación, se hicieron el 4 y el 14 de julio y tuvieron alcance nacional. El mecanismo sigue recibiendo información y verificando casos en relación con esas detenciones.

Entre las personas añadidas al registro también se encuentra Thelma Montenegro, integrante de una familia que, según la organización, fue objeto de persecución y hechos de violencia que se atribuyen al régimen nicaragüense. El octavo caso se trata del abogado Kenthyn Téllez, detenido en 2025 y más adelante incorporado al mecanismo de documentación.

La situación de quienes están marcados como desaparecidos enfoca especial preocupación. La AMJ advierte que la falta de información independiente evita establecer con certeza la ubicación de donde se encuentran recluidos, en qué condiciones están y si tienen acceso a atención médica o contacto con familiares y abogados.

El registro igualmente incluye de nuevo a seis integrantes de la familia del fallecido exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, el cual murió bajo custodia estatal, según la organización. Su caso además aparece en un reciente informe de expertos de Naciones Unidas sobre las muertes que sucedieron bajo custodia en Nicaragua.