"Tratan de sobrevivir y no lo logran": excuñado de Nicolás Maduro Guerra pillado con 50 kg de coca en aeropuerto de España

Las autoridades de España detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas a Juan Manuel Escorihuela y Kelvin Mato, dos exfuncionarios de la Embajada de Venezuela en España, cuando transportaban 50 kilos de cocaína en su equipaje. Mato es excuñado de Nicolás Maduro Guerra, lo que evidencia el vínculo directo de los capturados con el antiguo círculo de poder venezolano. Según las investigaciones, uno de los detenidos había realizado varios viajes previos a Europa, lo que sugiere una operación de tráfico sistemática. El analista Iacopo Luzi, corresponsal de La Stampa y Sky News en Washington, señaló que "hay desesperación realmente entre personas que estaban alrededor de Nicolás Maduro".