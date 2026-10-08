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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Tormenta tropical

Tormenta Isaías se convierte en huracán rumbo a Estados Unidos

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Tormenta Isaías se convierte en huracán rumbo a Estados Unidos
Tormenta Isaías se convierte en huracán rumbo a Estados Unidos
Isaías es un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, al registrar vientos máximos sostenidos de 130 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La tormenta tropical Isaías se convirtió el jueves en el primer huracán de la temporada en el océano Atlántico, mientras se dirige hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México.

Isaías es un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, al registrar vientos máximos sostenidos de 130 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El huracán se ubica a 620 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 15 km/h.

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El instituto añadió que se fortalecerá a medida que se acerque a la costa estadounidense y espera que se sientan sus efectos entre la desembocadura del río Misispi, Alabama y la costa noroccidental del estado de Florida.

"Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo", declaró.

El Océano Atlántico no había registrado ningún huracán en lo que va del año. En contraste, el Pacífico, ha tenido varios, entre ellos Polo que llegó a alcanzar categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y lluvia, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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