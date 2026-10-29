NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Chicago

Identifican a venezolano que murió tras recibir disparos de un agente federal en Chicago, Estados Unidos: esto se sabe del caso

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos oficiales de policía investigan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla en una zona suburbana en EE. UU. - Foto de referencia: Pexels
Dos oficiales de policía investigan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla en una zona suburbana en EE. UU. - Foto de referencia: Pexels
Tras sufrir heridas de gravedad, fue trasladado al hospital Stroger, donde murió poco después.

Oscar Isaya Corrales, un venezolano de 27 años de edad, falleció el pasado lunes 26 de octubre después de recibir varios disparos durante un incidente en el vecindario de Pilsen, en Chicago, Estados Unidos.

o

El caso involucra a un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuya actuación es objeto de una investigación.

Según reportes preliminares de la Medicatura Forense del condado de Cook, Corrales sufrió heridas de bala en las piernas, el pecho y el costado derecho.

o

Tras sufrir heridas de gravedad, fue trasladado al hospital Stroger, donde murió poco después.

Las autoridades, posteriormente, clasificaron su fallecimiento como homicidio por heridas de arma de fuego.

Medios locales, que citaron el informe de la Policía de Chicago, señalaron que "los funcionarios llegaron al lugar cerca de las 5:30 p. m. Allí encontraron al agente federal con su arma apuntando hacia Corrales, quien permanecía herido en el suelo junto a una bicicleta".

o

La versión de las autoridades federales indica que el funcionario intervino porque, presuntamente, el venezolano estaba disparando contra un grupo de personas en el sector.

No obstante, los testimonios recogidos por medios de comunicación en el lugar ofrecen versiones distintas sobre si Corrales tenía un arma cuando llegaron los funcionarios.

Por otra parte, los registros judiciales señalan que el joven tenía una orden de arresto vigente por no comparecer ante un tribunal en un proceso relacionado con un presunto hurto en un establecimiento comercial.

La División de Inspección del FBI abrió una investigación para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que el agente utilizó su arma de fuego.

Temas relacionados:

Chicago

FBI

Tiroteo

Muerte

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
Regreso María Corina Machado

"Este es un resultado directo del 3 de enero": Dinorah Figuera celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

María Corina Machado, líder democrática venezolana-Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado rompe el silencio: Habla de su regreso a Venezuela y el cronograma electoral

Atentado en peaje de Colombia (EFE)
Atentado

Desoladoras imágenes: así quedó el peaje en donde criminales pusieron carro bomba en Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
Regreso María Corina Machado

"Este es un resultado directo del 3 de enero": Dinorah Figuera celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

María Corina Machado, líder democrática venezolana-Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado rompe el silencio: Habla de su regreso a Venezuela y el cronograma electoral

FMI / FOTO: AFP
Economía Colombia

El Fondo Monetario Internacional advierte que la situación fiscal de Colombia "no es sostenible" y anuncia su apoyo al gobierno de De la Espriella

Atentado en peaje de Colombia (EFE)
Atentado

Desoladoras imágenes: así quedó el peaje en donde criminales pusieron carro bomba en Colombia

Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Leo Messi

Lionel Messi entre lágrimas se despide de Argentina en una apoteósica fiesta en el Monumental: así fue el momento que lo quebró

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

María Corina Machado regresó a Venezuela / FOTO: EFE
Regreso María Corina Machado

Así fue como presos políticos del Rodeo I celebraron el regreso de Machado al país: "La noticia que esperaban"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023