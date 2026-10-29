Identifican a venezolano que murió tras recibir disparos de un agente federal en Chicago, Estados Unidos: esto se sabe del caso

Oscar Isaya Corrales, un venezolano de 27 años de edad, falleció el pasado lunes 26 de octubre después de recibir varios disparos durante un incidente en el vecindario de Pilsen, en Chicago, Estados Unidos.

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El caso involucra a un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuya actuación es objeto de una investigación.

Según reportes preliminares de la Medicatura Forense del condado de Cook, Corrales sufrió heridas de bala en las piernas, el pecho y el costado derecho.

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Tras sufrir heridas de gravedad, fue trasladado al hospital Stroger, donde murió poco después.

Las autoridades, posteriormente, clasificaron su fallecimiento como homicidio por heridas de arma de fuego.

Medios locales, que citaron el informe de la Policía de Chicago, señalaron que "los funcionarios llegaron al lugar cerca de las 5:30 p. m. Allí encontraron al agente federal con su arma apuntando hacia Corrales, quien permanecía herido en el suelo junto a una bicicleta".

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La versión de las autoridades federales indica que el funcionario intervino porque, presuntamente, el venezolano estaba disparando contra un grupo de personas en el sector.

No obstante, los testimonios recogidos por medios de comunicación en el lugar ofrecen versiones distintas sobre si Corrales tenía un arma cuando llegaron los funcionarios.

Por otra parte, los registros judiciales señalan que el joven tenía una orden de arresto vigente por no comparecer ante un tribunal en un proceso relacionado con un presunto hurto en un establecimiento comercial.

La División de Inspección del FBI abrió una investigación para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que el agente utilizó su arma de fuego.